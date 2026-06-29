Meksika'nın Jalisco eyaletine bağlı Lagos de Moreno kentinde, 13 Haziran'dan itibaren 10 günlük süreçte motosiklet hırsızı olduğu öne sürülen 5 kişi sokak direklerine bağlanmış halde bulundu. Yüzlerine kedi bıyığı çizilen ve üzerlerine İspanyolca "hırsız" yazılan şüphelilerin yanına çalıntı olduğu belirtilen motosikletler bırakıldı.

Meksikalı gazeteci Luis Cárdenas tarafından paylaşılan görüntülerde, şahısların sırt sırta bantlandığı anlar yer aldı. Sosyal medyada hızla yayılan bu olayların ardından, kimliği belirsiz kişi kamuoyunda "Lagos de Moreno'nun Batman'i" olarak isimlendirilmeye başlandı.

YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Jalisco Eyaleti Güvenlik Sekreteri Juan Pablo Hernández'in açıklamalarına göre, direklere bağlanan şahıslar hukuki açıdan mağdur statüsünde değerlendiriliyor. Hernández, bu eylemleri gerçekleştiren kimliği belirsiz şüphelinin yakalanması amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını bildirdi. Olayla bağlantısı olabileceği düşünülen iki aracın tespit edildiği, ancak henüz herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadığı aktarıldı.

Direklerden kurtarılan kişilerin sağlık ekiplerince tedavi altına alındığı kaydedildi. Şahıslar hakkındaki motosiklet hırsızlığı iddialarına yönelik resmi bir adli sürecin başlatılıp başlatılmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

MEKSİKA'DA VİJİLANTİZM NEDEN ARTIYOR?

Meksika genelinde güvenlik güçlerinin yetersiz kaldığı veya adalet sisteminin yavaş işlediği bölgelerde, halkın kendi adaletini sağlama (vijilantizm) eylemlerine sıklıkla rastlanıyor. Güvenlik uzmanları, vatandaşların resmi kurumlara olan güven kaybının bu tür yasa dışı cezalandırma yöntemlerini tetiklediğini belirtiyor. Lagos de Moreno'daki son vakalar da, bölgedeki asayiş sorunlarının ulaştığı boyutu gözler önüne seriyor.