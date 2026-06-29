Çin'in Sıçuan eyaletine bağlı Yibin ilinin Gaoşien ilçesinde gece saatlerinde 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC) tarafından yapılan açıklamaya göre, yerin 6 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntıda can kaybı yaşanmadı.

Yüzeye yakın gerçekleşen sarsıntı nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşandı. İlk belirlemelere göre hafif yaralanan 13 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yetkililer, arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarını hızlandırmak amacıyla hızlıca harekete geçti.

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SEVİYE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Depremin hemen ardından yerel yönetim tarafından 3. seviye acil durum ilan edildiği duyuruldu. Sarsıntıdan etkilenen ve binalarında hasar oluşan 196 bölge sakini, güvenlik amacıyla tahliye edilerek geçici barınma merkezlerine yerleştirildi.

SIÇUAN BÖLGESİ NEDEN RİSKLİ?

Çin'in güneybatısında yer alan Sıçuan eyaleti, aktif fay hatları üzerinde bulunması nedeniyle ülkenin sismik açıdan en hareketli bölgelerinden biri olarak biliniyor. Bölgede geçmiş yıllarda da büyük çaplı depremler kaydedilmişti, bu nedenle yetkililer orta büyüklükteki sarsıntılarda dahi geniş güvenlik önlemleri alıyor.