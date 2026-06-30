Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yer alan Şarampol Caddesi'nde, bir inşaat alanının çevresine yerleştirilen beton bariyerler yaya trafiğini durma noktasına getirdi. Kaldırımın tamamen kapanması nedeniyle vatandaşlar, park halindeki araçların arasından veya aktif taşıt yolundan yürümek durumunda kalıyor.

Antalya Körfez Gazetesi'nden Ertuğrul Gün'ün haberine göre, uzun süredir aktif bir çalışma yürütülmeyen ve sadece temel betonunun bulunduğu inşaat alanındaki bariyerler henüz kaldırılmadı. Bölge sakinleri, alternatif bir yaya güzergahı oluşturulmadan alınan bu fiziki önlemin yaya güvenliğini ciddi şekilde riske attığını belirterek ilgili kurumlardan çözüm bekliyor.

YETKİ KARMAŞASI ÇÖZÜMÜ GECİKTİRİYOR

Mahalle sakinlerinin yoğun şikayetleri üzerine harekete geçen Üçgen Mahalle Muhtarı Aynur Baycın, konuyu ilk olarak Muratpaşa Belediyesi yetkililerine iletti. Belediyeden alınan yanıtta, söz konusu alanın denetiminin Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin yetki alanında olduğu ifade edildi. Büyükşehir Belediyesi'nden gelecek resmi müdahale beklenirken, bariyerlerin mevcut konumu günlük yaya akışını zorlaştırmaya devam ediyor.

Muhtar Baycın, inşaat alanında şu an herhangi bir yapısal hareketlilik gözlenmediğini vurgulayarak, kaldırımın yayalara tamamen kapatılmasının orantısız bir uygulama olduğunu dile getirdi. Şantiye güvenliği sağlanırken bölge halkının can güvenliğinin tehlikeye atılamayacağını belirten Baycın, acilen farklı fiziki önlemler alınarak kaldırımın yeniden kullanıma açılmasını talep etti.

İNŞAAT ALANLARINDA YAYA GÜVENLİĞİ NASIL OLMALI?

İmar yönetmelikleri ve kentsel altyapı mevzuatlarına göre, şehir içi inşaat faaliyetlerinde çevre güvenliği sağlanırken yaya trafiğinin tamamen kesilmemesi gerekiyor. Kaldırımın zorunlu olarak işgal edildiği şantiye alanlarında, yayalar için taşıt yolundan güvenli bir şekilde ayrılmış, fiziki bariyerlerle korunan geçici yaya koridorları oluşturulması standart bir zorunluluk olarak öne çıkıyor. Şarampol Caddesi'ndeki mevcut uygulamada ise alternatif bir güvenli koridor tahsis edilmemesi, alınan önlemlerin mevzuat standartlarına uygunluğu konusunda eksikliklere işaret ediyor.