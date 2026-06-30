Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde (AVM) soğutma sistemleri teknik bir arıza sebebiyle yaklaşık 8 saat boyunca devre dışı kaldı. Hissedilen sıcaklığın 45 dereceyi aştığı kentte, serinlemek için kapalı alanları tercih eden vatandaşlar ve mağaza personeli zorlu bir gün geçirdi.

Antalya Körfez Gazetesi'nden Ertuğrul Gün'ün aktardığına göre, sabah saatlerinde başlayan sistem arızası gün boyunca giderilemedi. Klimaların çalışmadığı ortamda mesai yapmak durumunda kalan personeller, özellikle öğle saatlerinde bina içindeki sıcaklığın ciddi seviyelere ulaştığını bildirdi.

ZİYARETÇİ SAYISI DÜŞTÜ

Alışveriş yapmak ve dışarıdaki bunaltıcı havadan korunmak amacıyla merkeze gelen ziyaretçiler, içerideki beklenmedik sıcaklık artışıyla karşılaştı. Durumdan olumsuz etkilenen bazı müşteri ve çalışanların kendi imkanlarıyla, yelpaze kullanarak serinlemeye çalıştığı gözlemlendi. Uzun süre içeride kalmanın güçleşmesiyle birlikte AVM'nin birçok bölümünde kalabalık azaldı.

SOĞUTMA SİSTEMLERİ NEDEN ZORLANIYOR?

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerine çıktığı dönemlerde devasa kapalı alanların iklimlendirme altyapıları aşırı yüke maruz kalıyor. Düzenli ve kapasiteye uygun bakımı yapılmayan sistemler, bu tür ani sıcaklık piklerinde uzun süreli devre dışı kalma riski taşıyor. Akdeniz genelindeki turizm ve ticaret merkezlerinde benzer altyapı sorunlarının yaşanmaması için periyodik denetimlerin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.