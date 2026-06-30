İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda kapsamlı bir çalışma yürüttü.

30 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi

Yapılan mali analizlerde soruşturmaya konu kişi ve şirketlerin banka hareketleri ile para transferleri ayrıntılı şekilde incelendi. Teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokulduğu, aklandığı ve yurt dışına aktarılmasına yönelik organize bir yapı oluşturulduğu tespit edildi.

MASAK incelemelerinde şirketlerin yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı, bu rakamın beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumlu olmadığı belirlendi.

9 ilde eş zamanlı operasyon

Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul merkezli;

Ankara

Gaziantep

Hatay

İzmir

Kilis

Kırklareli

Kocaeli

Tokat

olmak üzere toplam 9 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

32 şirkete ve çok sayıda mal varlığına el konuldu

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına da adli tedbir uygulandı.

El konulan mal varlıkları arasında:

32 şirket

19 konut

9 arsa

1 iş yeri

31 motorlu araç

yer aldı.

Soruşturma sürüyor

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürülürken, suç ağına ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, dijital materyaller ve mali kayıtlar üzerinde yapılacak incelemelerle soruşturmanın kapsamının daha da genişleyebileceğini belirtti.