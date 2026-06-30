Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan yeni kiracı kira endeksi verilerine göre, Türkiye genelinde 100 metrekare büyüklüğündeki bir konutun ortalama aylık kira bedeli 24 bin 179 liraya yükseldi. NTV'nin aktardığı habere göre, kiralık konut piyasasındaki yüksek seyir devam ederken, en yüksek kira bedelleri yine megakent İstanbul'da kaydedildi. İstanbul'da geçen yılın son çeyreğine kıyasla kira fiyatlarında yaklaşık yüzde 10'luk bir artış yaşandı ve ortalama tutar 40 bin 453 lira olarak belirlendi. Uzmanlar, İstanbul'daki bu yüksek ortalamanın özellikle Kadıköy ve Beşiktaş ilçelerindeki fiyatlamalardan kaynaklandığını aktardı.

ANTALYA LİSTEDE DÖRDÜNCÜ SIRADA

Megakentin ardından en yüksek kira ortalamasına sahip iller ağırlıklı olarak kıyı şeridinden çıktı. Muğla 33 bin 138 liralık ortalamayla ikinci, İzmir 26 bin 579 lirayla üçüncü oldu. Antalya ise 25 bin 95 liralık kira ortalamasıyla Türkiye genelinde dördüncü sırada yer alırken, onu 24 bin 679 lirayla Çanakkale izledi. Antalya'nın ülke genelinde en pahalı dördüncü il olması, bölgedeki konut piyasasının ve turizm dinamiklerinin kamuoyu tarafından yakından takip edilmesine neden oluyor.

KİRALIK EVLER NE KADAR SÜREDE TUTULUYOR?

Kira fiyatlarındaki artışa karşın piyasada belirgin bir yavaşlama göze çarpıyor. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa'nın açıklamasına göre, enflasyonun yüzde 30'lar seviyesinde seyretmesine rağmen İstanbul'daki yıllık kira artışları yaklaşık yüzde 10 bandında kaldı. Piyasada yaşanan durgunluğa dikkat çeken Aşa, kiralık ilan sürelerinin önemli ölçüde uzadığını bildirdi. Geçmişte ortalama 30 gün olan bir evin kiralanma süresi günümüzde 90 güne kadar çıkmış durumda. Uzayan bekleme sürelerinin, ev sahiplerini konutlarını bir an önce kiraya verebilmek adına fiyatlarda esnemeye itebileceği değerlendiriliyor.