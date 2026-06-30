Kalp rahatsızlıklarının yalnızca genetik faktörlere bağlı olmadığı, günlük yaşamdaki sıradan alışkanlıkların da ciddi riskler barındırdığı bildirildi. Harley Street uzmanlarından Kardiyolog Dr. Giovanni Campanile'nin aktardığına göre, orta yaş döneminde yapılan bazı hatalar kalp sağlığını doğrudan olumsuz etkiliyor. Uzman isim, ilaç tedavisinin ötesinde yaşam tarzı değişikliklerinin kritik bir role sahip olduğunu vurguluyor.

UYKU DÜZENİ VE GEÇ SAATTEKİ ÖĞÜNLERİN ETKİSİ

Uzmanların açıklamalarına göre, her gece farklı saatlerde uyumak vücudun biyolojik ritmini bozarak kortizol seviyelerini ve tansiyonu yükseltiyor. Yatak odasında telefon bulundurmanın ve mavi ışığa maruz kalmanın melatonin salgısını baskıladığı belirtiliyor. Benzer şekilde, yatmadan hemen önce yemek yemek de sindirim sistemini çalışmaya zorluyor. Bu durum sempatik sinir sistemini aktif hale getirerek gece boyunca kalbin dinlenmesini engelliyor.

EGZERSİZ YANILGISI VE AKDENİZ TİPİ BESLENME

Sabah saatlerinde yapılan sporun, gün boyu masa başında oturmanın zararlarını tamamen ortadan kaldırmadığı ifade ediliyor. Uzun süreli hareketsizliğin iyi kolesterolü düşürdüğünü ve pıhtılaşma riskini artırdığını belirten uzmanlar, her 45 dakikada bir kısa süreli hareket edilmesini öneriyor. Beslenme tarafında ise sebze, balık, zeytinyağı ve tam tahılları barındıran Akdeniz diyetinin bütüncül faydasına dikkat çekiliyor.

YAĞSIZ ÜRÜNLER VE GARGARA KULLANIMINDAKİ RİSKLER

Kilo kontrolü amacıyla tercih edilen diyet ürünlerin, kaybedilen lezzeti dengelemek için genellikle ilave şeker veya nişasta içerdiği uyarısı yapılıyor. Öte yandan, sürekli kullanılan güçlü antibakteriyel ağız gargaralarının da kalp sağlığına dolaylı zararları olabiliyor. Bu gargaraların, damar genişlemesini sağlayan nitrik oksit üretimini destekleyen faydalı ağız içi bakterilerini yok edebileceği aktarıldı.

GİZLİ TUZ TUZAKLARINDAN NASIL KORUNABİLİRSİNİZ?

Tüketicilerin yalnızca sofrada tuzluk kullanmayı bırakarak sodyum alımını sınırladıklarını düşünmeleri yaygın bir yanılgı olarak öne çıkıyor. Market raflarında sağlıklı görünümüyle dikkat çeken füme somon, paketli esmer ekmekler, hazır çorbalar ve salata sosları yüksek oranda gizli tuz barındırabiliyor. Yüksek tansiyondan korunmak için ambalajların arka yüzündeki besin değerleri tablosunu okuma alışkanlığı kazanmak ve porsiyon bazlı sodyum oranlarını kontrol etmek büyük önem taşıyor.

Orta yaşla birlikte biriken bu olumsuz etkilerin, yaşam tarzında yapılacak küçük düzenlemelerle tersine çevrilebileceği belirtiliyor. Ancak göğüs ağrısı, nefes darlığı, bayılma hissi veya çarpıntı gibi somut şikayetleri olan bireylerin vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiği hatırlatılıyor.