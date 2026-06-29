Norveç merkezli teknoloji girişimi Flocean, deniz suyunu tatlı suya dönüştürmek için okyanus derinliklerindeki doğal hidrostatik basıncı kullanan dünyanın ilk ticari arıtma sistemini kurdu. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, geleneksel ters osmoz yöntemlerine alternatif olarak geliştirilen bu teknoloji, ilk ticari faaliyetine Norveç sularında başladı.

Kıyı şeritlerindeki standart arıtma tesisleri, suyu filtrelemek amacıyla yüksek elektrik harcayan pompalara ihtiyaç duyuyor. Yeni sistemde ise arıtma modülleri denizin 400 ila 600 metre derinliğine yerleştiriliyor. Bu seviyede oluşan yaklaşık 50 barlık doğal su basıncı, filtrasyon işlemi için gereken enerjiyi doğrudan sağlayarak operasyonel süreçte yüzde 50'ye varan oranlarda enerji tasarrufu sunuyor.

ÇEVRESEL ETKİLER NASIL AZALTILIYOR?

Sistemin tamamen su altında konumlandırılması, kıyı bölgelerindeki betonlaşmayı ve kentsel kirliliği engelliyor. Derin deniz suyunun yüzey sularına kıyasla daha temiz ve yosunsuz olması sayesinde, ön arıtma aşamasında kullanılan kimyasal madde miktarı yüzde 60 oranında düşüyor. Arıtma işlemi sonucunda ortaya çıkan yüksek yoğunluklu tuzlu su ise derin deniz akıntılarıyla hızla seyreltilerek deniz tabanı ekosistemine zarar vermeden doğal ortama karışıyor.

KÜRESEL SU KRİZİNE ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ?

TIME dergisi tarafından en iyi icatlar arasında gösterilen teknolojinin her bir modülü günlük 5 bin metreküp tatlı su üretiyor. Bu üretim kapasitesi, yaklaşık 37 bin 500 kişinin günlük su ihtiyacını karşılayabiliyor. Uzmanlar, yüksek enerji gerektiren geleneksel arıtma tesislerinin aksine bu yenilikçi derin deniz teknolojisinin dünya genelinde yaygınlaşması halinde, temiz içme suyuna erişimi bulunmayan yaklaşık 2 milyar insan için sürdürülebilir ve uzun vadeli bir su kaynağı yaratılabileceğini öngörüyor.