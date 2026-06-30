Manavgat'ın Aşağı Işıklar Mahallesi Kaplan Koyağı mevkisinde Fatih Uysal'a ait muz serasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

Ekipler, alevlere müdahale ederken yangının hemen yanındaki ormanlık alana sıçramaması için de yoğun çaba harcadı. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken, yangın sırasında depoda bulunan malzemelerin etkisiyle zaman zaman patlamalar meydana geldi.

Yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, 5 dönüm üzerine kurulu sera tamamen yandı.

Sera depo olarak kullanılıyordu

Edinilen bilgilere göre yangının çıktığı serada muz üretimi yapılmıyordu. Yapı, motosiklet yedek parçalarının depolandığı bir alan olarak kullanılıyordu. Yangında seranın yanı sıra içeride bulunan çok sayıda yedek parça da kullanılamaz hale geldi.

Zarar milyonlarca lirayı buldu

Yangın sonrası olay yerine gelen Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, güncel maliyetler hakkında bilgi verdi. Metin, bir dönüm muz serasının kurulum maliyetinin 800 ila 900 bin lira arasında değiştiğini belirterek, yalnızca sera yapısındaki maddi zararın yaklaşık 3,5 ila 4 milyon lira seviyesinde olduğunu ifade etti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ve ilgili ekiplerin inceleme başlattığı öğrenildi.