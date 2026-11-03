Başarılı oyunculuğu ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Bahar Şahin, bu kez sosyal medya üzerinden yaptığı sitem dolu açıklamalarla dikkat çekti. Oyuncu, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu YouTube programının ardından kendisi hakkında yapılan yorumlara sessiz kalamadı.

Sarp Bozkurt'un sunduğu Acı Sohbet programına katılan Şahin, yayın sonrasında sosyal medyada karşılaştığı bazı yorumların kendisini oldukça öfkelendirdiğini belirtti.

Bahar Şahin'den sosyal medya yorumlarına sert tepki

Katıldığı programda samimi açıklamalarda bulunan Bahar Şahin, çekim sürecinin oldukça keyifli geçtiğini ancak yayınlanan görüntülerin ardından beklemediği tepkilerle karşılaştığını söyledi.

Sarp Bozkurt'un kanalına büyük bir heyecanla konuk olduğunu ifade eden oyuncu, programın yanlış anlaşılmaması için çekim sırasında kaydedilen bazı bölümlerin özellikle çıkarıldığını açıkladı.

Şahin, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Çok kısa bir süre önce çok sevdiğim, oynamaktan keyif aldığım, izlemekten keyif aldığım Sarp Bozkurt'un kanalına konuk oldum ve çok güzel, çok içten bir YouTube programı çektik."

"Yanlış anlaşılmasın diye birçok görüntüyü çıkardık"

Programın hazırlık ve kurgu sürecine ilişkin de konuşan Bahar Şahin, çekimlerde çok daha fazla konuya değindiklerini ancak bazı görüntülerin yanlış yorumlanabileceği endişesiyle yayımlanmadığını belirtti.

Oyuncu, hem menajerinin hem de program ekibinin bu konuda hassas davrandığını dile getirdi.

Şahin, açıklamasının devamında, çekilen görüntülerden çok sayıda bölümün yanlış bir kitlenin karşısına çıkıp farklı anlamlara çekilmemesi için çıkarıldığını ifade etti.

Tüm bu önlemlere rağmen sosyal medyada kendisine yöneltilen yorumların sertleşmesi, oyuncunun tepkisine neden oldu.

"O kadar sinirliyim ki ağzıma hâkim olamayacağım"

Hakkında yapılan yorumları gördükten sonra oldukça öfkelendiğini belirten Bahar Şahin, düşüncelerini paylaşmadan önce sakinleşmeye çalıştığını söyledi.

Şahin, yaşadığı öfkeyi şu sözlerle dile getirdi:

"Sinirlerime hakim olmak istiyorum ve söyleyeceğim her şeyi süzgeçten geçirip, montajlayıp öyle paylaşmak istiyorum. Çünkü o kadar sinirliyim ki ağzıma hakim olamayacağım diye aşırı korkuyorum."

Oyuncunun bu sözleri, sosyal medyada karşılaştığı tepkilerden ne kadar rahatsız olduğunu gözler önüne serdi.

"Bir insanı ne kadar sürede tanıyabilirsiniz?"

Sosyal medya kullanıcılarının kısa video kesitleri veya tek bir program üzerinden insanlar hakkında kesin yargılara varmasını eleştiren Bahar Şahin, kendisini tanımayan kişilerin ağır ifadeler kullanmasına tepki gösterdi.

Şahin, insanların yalnızca birkaç dakikalık görüntüler üzerinden değerlendirilmesinin doğru olmadığını savunarak şu soruyu yöneltti:

"Bir insanı ne kadar sürede tanıyabilirsiniz? 1 dakikada mı, 30 dakikada mı ya da bir YouTube programının altına yazılacak nefret ve öfke dolu birkaç cümleyle mi?"

"Sosyal medya kimsenin onurunu ayaklar altına alma hakkı vermez"

Bahar Şahin, açıklamasının sonunda sosyal medyada ifade özgürlüğü ile kişilik haklarına yönelik saldırılar arasındaki ayrıma dikkat çekti.

Eleştiri yapılabileceğini ancak bunun kişilerin onurunu ve gururunu hedef almaması gerektiğini vurgulayan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya size fikirlerinizi ifade etme hakkı verir. Bir insanın onurunu, gururunu ayaklar altına alma hakkını vermez."

Bahar Şahin'in açıklamaları gündem oldu

Sarp Bozkurt'un YouTube programına katılmasının ardından gelen yorumlara tepki gösteren Bahar Şahin'in açıklamaları, sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Oyuncunun özellikle kişilik hakları ve sosyal medya üzerinden yapılan ağır eleştiriler hakkındaki sözleri dikkat çekti.

Bahar Şahin'in yaşadığı bu olay, ünlü isimlerin sosyal medya platformlarında karşılaştığı olumsuz yorumları ve dijital ortamda eleştirinin sınırlarını bir kez daha tartışmaya açtı.