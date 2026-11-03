Altın piyasalarında son dönemde yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcıları tedirgin ediyor. Yılın başında rekor seviyelere ulaşan altın fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle önemli ölçüde geriledi.

Ocak ayında 5 bin 595 dolara kadar yükseldiği belirtilen ons altın, 3 bin 870 dolar seviyelerine kadar düşerken gram altın da 6 bin 200 TL bandına çekildi.

Altın fiyatlarındaki düşüşün devam edip etmeyeceği merak edilirken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Altın fiyatları neden düşüyor?

Altın fiyatlarındaki gerilemenin arkasında küresel piyasalardaki gelişmelerin bulunduğunu belirten İslam Memiş, özellikle jeopolitik gerilimlerin petrol fiyatları üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Memiş, ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanabileceği endişesiyle Brent petrolün varil fiyatının geçen hafta 122 dolara kadar yükseldiğini ifade etti.

Petrol fiyatlarındaki artışın yatırımcıları dolar ve ABD tahvillerine yönlendirdiğini belirten Memiş, doların güçlenmesinin altın başta olmak üzere birçok yatırım aracında satış baskısı oluşturduğunu söyledi.

Memiş, petrol fiyatlarındaki yükselişin sürmesi halinde altın üzerindeki baskının da devam edebileceğini dile getirdi.

Gram altın 6 bin 200 TL seviyelerine geriledi

İslam Memiş, altın fiyatlarının geçen haftayı sert düşüşle tamamladığını belirterek ons altının 3 bin 975 dolara, gram altının ise 6 bin 257 liraya kadar gerilediğini aktardı.

Kasım ayının ilk haftasında piyasalarda sınırlı bir toparlanma görüldüğünü ifade eden Memiş, altında yaklaşık yüzde 1, gümüşte ise yüzde 2,5 oranında yükseliş yaşandığını söyledi.

Gram altının 6 bin 280 lira seviyelerinde işlem gördüğünü belirten uzman isim, fiyatların kısa vadede dalgalı seyrini sürdürebileceğine işaret etti.

İslam Memiş'ten altın sahiplerine uyarı: Bekleyin!

Altın yatırımcılarını iki grupta değerlendirmek gerektiğini belirten İslam Memiş, elinde altın bulunduranlarla yeni alım yapmayı düşünenlerin farklı stratejiler izlemesi gerektiğini ifade etti.

Özellikle nakit ihtiyacı bulunmayan yatırımcılara seslenen Memiş, şu değerlendirmede bulundu:

"Eğer nakide ihtiyacınız yoksa, ev almayacaksın, araba almayacaksın... Bekle!"

Memiş, altınını kısa vadede bozdurmak zorunda olmayan yatırımcıların mevcut fiyat hareketleri karşısında aceleci davranmaması gerektiğini savundu.

Çeyrek altındaki düşüşe dikkat çekti

Altın fiyatlarında yaşanan gerilemeyi çeyrek altın üzerinden örneklendiren İslam Memiş, ocak ayında yaklaşık 13 bin lira seviyesinde bulunan çeyrek altının 10 bin 500-10 bin 600 lira bandına gerilediğini belirtti.

Altın miktarının değişmediğine dikkat çeken Memiş, yatırımcıların kısa vadeli fiyat hareketlerinden ziyade uzun vadeli beklentilere odaklanması gerektiğini ifade etti.

Ancak altının TL karşılığındaki düşüşün yatırımcı açısından değer kaybı anlamına geldiği ve gelecekteki fiyat hareketlerinin kesin olarak öngörülemeyeceği unutulmamalı.

2027 yılında altın fiyatları yükselecek mi?

İslam Memiş, özellikle 2027 yılının yaz aylarında düğün yapmayı planlayanlar ve altın borcu bulunanlar için mevcut fiyat seviyelerinin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Altının uzun vadeli görünümüne ilişkin iyimser beklentilerini paylaşan Memiş, mevcut fiyatların kendi değerlendirmesine göre düşük seviyelerde bulunduğunu savundu.

Altının savaş, enflasyon ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde geleneksel olarak güvenli liman olarak görüldüğünü hatırlatan Memiş, son dönemde yaşanan düşüşün küresel piyasalardaki olağan dışı koşullarla bağlantılı olduğunu ifade etti.

Memiş'in altının değerinin yaklaşık yüzde 50 altında fiyatlandığı yönündeki değerlendirmesi ise kişisel piyasa görüşü niteliği taşıyor.

Altın fiyatlarındaki baskı devam edecek mi?

İslam Memiş'e göre altın fiyatları üzerinde baskı oluşturan faktörlerden biri de bazı ülkelerin nakit ihtiyacı nedeniyle gerçekleştirdiği satışlar.

Körfez ve Avrupa ülkelerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla altın satmak zorunda kaldıklarını öne süren Memiş, ABD, Rusya ve Çin gibi ülkelerin ise düşük fiyat seviyelerini değerlendirdiğini iddia etti.

Bu değerlendirmelerin küresel altın piyasasındaki tüm işlemleri açıklayan doğrulanmış veriler olmadığı, uzman görüşü olarak ele alınması gerektiği belirtiliyor.

Altın alacaklar ve satacaklar ne yapmalı?

Altın piyasalarındaki dalgalanmanın devam ettiği dönemde yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında alım ve satım için doğru zamanın gelip gelmediği bulunuyor.

İslam Memiş, kısa vadede nakit ihtiyacı bulunmayan ve uzun vadeli yatırım hedefleyen kişilerin beklemesini önerirken altın borcu olanların ve gelecekte altın almayı planlayanların mevcut fiyatları değerlendirebileceğini ifade etti.

Öte yandan altın fiyatlarının yönü; doların küresel seyri, merkez bankalarının para politikaları, jeopolitik gelişmeler ve yatırımcı talebi gibi birçok faktöre bağlı olarak değişebiliyor.