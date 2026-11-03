Metropoll Araştırma'nın Temmuz ve Ekim 2026 dönemlerine ilişkin siyasi parti oy oranlarının karşılaştırılması, seçmen tercihlerinde önemli değişimler yaşandığını ortaya koydu. Kararsız, cevapsız ve protesto oyların oransal olarak dağıtıldığı sonuçlara göre YENİ Parti üç ayda 14,20 puan gerilerken, AK Parti yüzde 31,90 ile ilk sıraya yükseldi. DEM Parti ve İYİ Parti ise oy oranını en fazla artıran partiler arasında yer aldı.

YENİ PARTİ ÜÇ AYDA 14,20 PUAN KAYBETTİ

Araştırmanın en önemli sonucu YENİ Parti'nin oy oranındaki düşüş oldu. Temmuz 2026'da yüzde 39,20 ile ilk sırada bulunan partinin desteği, ekim ayında yüzde 25'e geriledi. Böylece YENİ Parti, karşılaştırılan 12 parti arasında en yüksek oy kaybını yaşayan siyasi parti oldu.

Temmuz ayında AK Parti'nin 10,22 puan önünde bulunan YENİ Parti, ekim ayında rakibinin 6,90 puan gerisine düştü. İki parti arasındaki farkın yön değiştirmesiyle birlikte üç aylık dönemde toplam 17,12 puanlık bir sıralama değişimi yaşandı.

AK PARTİ YÜZDE 31,90 İLE İLK SIRAYA YÜKSELDİ

AK Parti'nin temmuz ayında yüzde 28,98 olarak ölçülen oy oranı, ekim ayında yüzde 31,90'a çıktı. Üç aylık dönemde 2,92 puanlık artış kaydeden parti, araştırmada birinci sıraya yerleşti.

Ancak AK Parti'nin ilk sıraya yükselmesinde yalnızca kendi oy oranındaki artış değil, YENİ Parti'nin yaşadığı 14,20 puanlık gerileme de belirleyici oldu. Araştırma sonuçları, iki parti arasındaki oy farkının kısa sürede önemli ölçüde değiştiğini gösterdi.

DEM PARTİ VE İYİ PARTİ'DE ÖNE ÇIKAN ARTIŞ

DEM Parti, temmuz ayında yüzde 6,99 olan oy oranını ekim ayında yüzde 10,60'a yükseltti. Üç ayda 3,61 puanlık artış yaşayan parti, araştırmada üçüncü sıradaki konumunu korudu. DEM Parti, karşılaştırılan partiler arasında oy oranını en fazla artıran siyasi parti oldu.

İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 5,05'ten yüzde 8,50'ye çıktı. Partinin üç aylık yükselişi 3,45 puan olarak hesaplandı. Temmuz ayında dördüncü sırada bulunan İYİ Parti, ekim ayında da aynı sıradaki yerini korurken DEM Parti ile arasındaki farkı 1,94 puandan 2,10 puana çıkardı.

MHP YÜKSELDİ, CHP'DE SINIRLI GERİLEME

MHP'nin temmuz ayında yüzde 4,66 olan oy oranı, ekim ayında yüzde 6,60'a ulaştı. Böylece partinin seçmen desteğinde 1,94 puanlık artış kaydedildi. MHP, ekim ayı sonuçlarında beşinci sırada yer aldı.

CHP'nin oy oranı ise aynı dönemde yüzde 3,75'ten yüzde 3,50'ye geriledi. Partinin üç aylık kaybı 0,25 puan olarak hesaplandı. CHP, ekim araştırmasında altıncı sırada yer aldı.

YENİDEN REFAH VE ANAHTAR PARTİ OYLARINI ARTIRDI

Yeniden Refah Partisi'nin temmuz ayında yüzde 2,20 olarak ölçülen oy oranı, ekim ayında yüzde 3,40'a yükseldi. Parti, üç aylık dönemde 1,20 puanlık artış kaydetti.

Anahtar Parti de aynı dönemde yükseliş gösterdi. Temmuz ayında yüzde 1,68 olan oy oranı, ekimde yüzde 3,20'ye ulaştı. Böylece partinin seçmen desteği 1,52 puan arttı. Anahtar Parti, bu sonuçla temmuz ayına göre oy oranını yaklaşık yüzde 90 artırmış oldu.

ZAFER PARTİSİ GERİLEDİ, TİP VE SAADET PARTİSİ YÜKSELDİ

Zafer Partisi'nin temmuz ayında yüzde 3,36 olan oy oranı, ekim ayında yüzde 2,90'a düştü. Üç aylık dönemde 0,46 puan kaybeden parti, araştırmada oy oranı gerileyen siyasi partiler arasında yer aldı.

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) oy oranı yüzde 1,55'ten yüzde 2'ye yükselerek 0,45 puan arttı. Saadet Partisi ise yüzde 1,29'dan yüzde 1,40'a çıkarak 0,11 puanlık yükseliş kaydetti. Diğer partilerin toplam oy oranı da yüzde 1,68'den yüzde 1'e geriledi.

TEMMUZ VE EKİM 2026 ANKET SONUÇLARI

Metropoll Araştırma'ya atfedilen karşılaştırmada partilerin temmuz ve ekim aylarındaki oy oranları ile üç aylık değişimleri şöyle sıralandı:

YENİ Parti: Temmuz yüzde 39,20 – Ekim yüzde 25,00 (14,20 puan düşüş).

AK Parti: Temmuz yüzde 28,98 – Ekim yüzde 31,90 (2,92 puan artış).

DEM Parti: Temmuz yüzde 6,99 – Ekim yüzde 10,60 (3,61 puan artış).

İYİ Parti: Temmuz yüzde 5,05 – Ekim yüzde 8,50 (3,45 puan artış).

MHP: Temmuz yüzde 4,66 – Ekim yüzde 6,60 (1,94 puan artış).

CHP: Temmuz yüzde 3,75 – Ekim yüzde 3,50 (0,25 puan düşüş).

Yeniden Refah Partisi: Temmuz yüzde 2,20 – Ekim yüzde 3,40 (1,20 puan artış).

Anahtar Parti: Temmuz yüzde 1,68 – Ekim yüzde 3,20 (1,52 puan artış).

Zafer Partisi: Temmuz yüzde 3,36 – Ekim yüzde 2,90 (0,46 puan düşüş).

Türkiye İşçi Partisi: Temmuz yüzde 1,55 – Ekim yüzde 2,00 (0,45 puan artış).

Saadet Partisi: Temmuz yüzde 1,29 – Ekim yüzde 1,40 (0,11 puan artış).

Diğer partiler: Temmuz yüzde 1,68 – Ekim yüzde 1,00 (0,68 puan düşüş).

DİĞER ANKETLERDE DE AK PARTİ İLK SIRADA

Metropoll'e atfedilen ekim sonuçları, aynı dönemde yayımlanan bazı araştırmalarla da karşılaştırıldı. ASAL Araştırma'nın 4-10 Ekim 2026 döneminde 2 bin 20 kişiyle gerçekleştirdiği çalışmada AK Parti yüzde 31,6, YENİ Parti yüzde 25,2 olarak ölçüldü. ALF Araştırma'nın 5-8 Ekim tarihlerinde 1.977 kişiyle yaptığı ankette ise AK Parti yüzde 32,4, YENİ Parti yüzde 20,8 oy oranına ulaştı.

Bu sonuçlar, farklı araştırmalarda AK Parti'nin ilk sırada ölçüldüğünü gösterirken partilerin oy oranlarında araştırma kuruluşlarına göre farklılıklar bulunduğunu da ortaya koydu. Anketlerin saha tarihleri, örneklem büyüklükleri ve kullanılan yöntemler farklı olduğundan sonuçların doğrudan aynı ölçüm olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

ANKET SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?

Metropoll'ün Temmuz 2026 araştırmasının Türkiye genelinde 2 bin 800 kişiyle yüz yüze gerçekleştirildiği daha önce kamuoyuna yansımıştı. Bu çalışmada YENİ Parti'nin kararsızlar dağıtılmadan önceki oy oranı yüzde 30,3, AK Parti'nin ise yüzde 22,4 olarak açıklanmıştı. Kararsız, cevapsız ve protesto oyların oransal dağıtılmasının ardından söz konusu oranlar sırasıyla yüzde 39,20 ve yüzde 28,98'e yükselmişti.

Ekim 2026 araştırmasının örneklem büyüklüğü, saha tarihleri, hata payı ve veri toplama yöntemine ilişkin ayrıntılı birincil rapora ise ulaşılamadı. Bu nedenle iki dönem arasındaki değişimin ne kadarının gerçek seçmen hareketinden, ne kadarının araştırmalardaki örneklem ve ölçüm farklılıklarından kaynaklandığı kesin olarak belirlenemiyor.

Ayrıca temmuz ve ekim için aktarılan parti oranlarının toplamı sırasıyla yüzde 100,39 ve yüzde 99 olduğundan, yayımlanan tablolardaki yuvarlama veya veri aktarım farklılıklarının da açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Araştırma sonuçları seçmen eğilimlerine ilişkin bir gösterge niteliği taşırken kesin seçim sonucu olarak değerlendirilemiyor.