Dünya futbolunun en tanınmış isimlerinden Cristiano Ronaldo hakkında ortaya atılan yeni iddialar, spor ve magazin gündeminde dikkat çekti. Yıldız futbolcunun özel jetinde görev yaptığı ileri sürülen kadın pilotun işten çıkarıldığı ve sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle astronomik bir tazminat ödendiği öne sürüldü.

EŞİNİN KISKANÇLIĞI NEDENİYLE İŞTEN ÇIKARILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Ortaya atılan iddialara göre Ronaldo'nun özel jetinde Sophia Vance isimli bir kadın pilot görev yapıyordu.

Ronaldo'nun eşi Georgina Rodríguez'in, yıldız futbolcuyla pilot arasındaki yakınlıktan rahatsız olduğu ve bu nedenle eşinden pilotla çalışmayı bırakmasını istediği ileri sürüldü.

Portekizli futbolcunun da bunun üzerine kadın pilotun iş sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği iddia edildi.

YILLIK MAAŞI 2 MİLYON DOLARMIŞ

İddiaların en dikkat çekici ayrıntılarından biri de kadın pilotun aldığı öne sürülen maaş oldu.

Sophia Vance'in Ronaldo'nun özel jetinde yıllık 2 milyon dolar karşılığında çalıştığı ileri sürüldü.

100 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT İDDİASI

Olayla ilgili gündeme gelen en çarpıcı iddia, işten çıkarma kararının ardından ortaya çıktı.

Ronaldo'nun kadın pilotun sözleşmesini feshetmesi nedeniyle 100 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kaldığı öne sürüldü.

RONALDO'DAN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Sosyal medyada ve bazı haber platformlarında gündeme gelen iddialara ilişkin Cristiano Ronaldo veya Georgina Rodríguez cephesinden henüz resmî bir açıklama yapılmadı.