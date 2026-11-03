Garanti BBVA, finansal yapısını güçlendirmek ve uzun vadeli değer yaratmak amacıyla Borsa İstanbul'da işlem gören payları için yeni bir adım attı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, azami üç yıl sürecek yeni bir pay geri alım programı başlatılması kararlaştırıldı.

Yönetim kurulu tarafından alınan bu karar doğrultusunda, geri alım işlemleri 4 Kasım tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek. Program kapsamında en fazla 85 milyon lira nominal değerli payın piyasadan toplanması hedeflenirken, bu işlemler için ayrılan toplam fon tutarı azami 11 milyar lira olarak belirlendi.

GERİ ALIM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Süreç, bankacılık mevzuatı ve sermaye piyasası kurallarına tam uyum içinde yürütülecek. Bankanın mevcut likidite durumu, sermaye yeterlilik oranları ve anlık piyasa koşulları dikkate alınarak alım işlemleri gerçekleştirilecek. Atılan bu adımlar ve programın detayları, yapılacak ilk genel kurul toplantısında doğrudan pay sahiplerinin bilgisine sunulacak.

HİSSELERİN AKIBETİ NE OLACAK?

Şirketlerin pay geri alım programları, genellikle piyasadaki hisse arzını azaltarak mevcut payların değerini koruma veya artırma stratejisi olarak öne çıkıyor. Garanti BBVA yönetim kurulu da programın tamamlanmasının ardından toplanacak ilk genel kurulda, piyasadan geri alınan bu payların mevzuata uygun şekilde itfa edilmesini (iptal edilerek sermayeden düşülmesini) önerecek.