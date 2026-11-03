Türkçe rap müziğinin önemli temsilcilerinden Killa Hakan'dan gelen haber, müzik dünyasında ve hayranları arasında endişeye neden oldu. Gerçek adı Hakan Durmuş olan ünlü rapçinin hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklama avukatı Şükrü Sarıdere'den gelirken Killa Hakan'ın hangi rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı henüz netlik kazanmadı.

Killa Hakan neden yoğun bakımda?

Killa Hakan'ın yeniden yoğun bakımda tedavi gördüğünün ortaya çıkmasının ardından sanatçının hastalığı merak konusu oldu.

Avukatı Şükrü Sarıdere, yaptığı açıklamada ünlü rapçinin yoğun bakımda bulunduğunu doğruladı. Ancak yaşadığı sağlık sorununun ne olduğu ve tedavi sürecinin ayrıntıları hakkında bilgi verilmedi.

Sarıdere, sanatçının ve ailesinin özel hayatına saygı gösterilmesini isterken kamuoyunda doğrulanmamış bilgilerin yayılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Sağlık durumuna ilişkin yeni ve doğrulanmış gelişmelerin olması halinde gerekli bilgilendirmenin yapılacağı belirtildi.

Sağlık durumuyla ilgili açıklama bekleniyor

3 Kasım 2026 itibarıyla Killa Hakan'ın yoğun bakımda tedavi gördüğü bilinirken hastalığının teşhisi ve genel sağlık durumunun ciddiyetine ilişkin resmi bir ayrıntı paylaşılmadı.

Sanatçının yoğun bakımdan ne zaman çıkarılacağı veya tedavisinin ne kadar süreceği konusunda da henüz açıklama yapılmadı.

2022 yılında da ölümden dönmüştü

Killa Hakan, 2022 yılında da ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etmişti. Haziran 2022'de koronavirüse yakalanan sanatçı, hastalığı ağır geçirmesi nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

O dönemde bağışıklık sisteminin zayıfladığı, böbrekleri ve akciğerlerinde çeşitli sağlık sorunları yaşadığı açıklanmıştı.

Uzun süren tedavisinin ardından sağlık durumunda iyileşme görülen sanatçı, 30 Haziran 2022'de yoğun bakımdan servise alınmıştı. Daha sonra yaptığı açıklamalarda yaşadığı zorlu süreci geride bırakmaya çalıştığını ifade etmişti.

Ancak sanatçının 2026 yılında yeniden yoğun bakıma alınmasına neden olan rahatsızlığın geçmişte yaşadığı sağlık sorunlarıyla bağlantılı olup olmadığı bilinmiyor.

Killa Hakan kimdir, kaç yaşında?

Gerçek adı Hakan Durmuş olan Killa Hakan, 3 Mart 1973 tarihinde Almanya'nın Berlin kentinde dünyaya geldi. 53 yaşındaki sanatçı, Türkçe rap müziğinin Avrupa'daki öncü isimlerinden biri olarak tanınıyor.

1990'lı yıllarda Berlin'in hip hop kültürü içerisinde müzik kariyerine başlayan Killa Hakan, Islamic Force grubuyla gerçekleştirdiği çalışmaların ardından solo kariyerine yöneldi.

Ceza ve Fuat Ergin gibi Türkçe rap müziğinin önemli isimleriyle ortak projelerde yer alan sanatçı, özellikle Fight Kulüp projesiyle geniş kitlelere ulaştı.

Berlin'in Kreuzberg semtiyle özdeşleşen Killa Hakan, kendine özgü rap tarzı ve uzun yıllara yayılan müzik kariyeriyle tanınıyor.

Ünlü rapçinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklamalar bekleniyor.