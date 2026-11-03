Televizyon dünyasında yaşanan ekonomik sıkıntılar, izleyicilerin yakından takip ettiği dizileri de etkilemeye başladı. Reklam gelirlerinin beklentilerin altında kalması ve bölüm başına maliyetlerin milyonlarca liraya ulaşması üzerine televizyon kanalları ile yapımcılar yayın takvimlerini yeniden düzenleme yoluna gitti.

Özellikle önemli futbol karşılaşmalarının oynandığı akşamlarda yeni bölüm yayınlamanın ekonomik açıdan risk oluşturduğu değerlendirilirken, 3 Kasım Salı günü üç dizinin yayın akışından çıkarılacağı belirtildi.

REKLAM GELİRLERİNDE 30 YILIN EN DÜŞÜK EKİM AYI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, televizyon sektöründe ekim ayında elde edilen reklam gelirleri son 30 yılın aynı dönemine kıyasla en düşük seviyeye geriledi.

Televizyon kanallarında bir saatlik yayın için ayrılan 12 dakikalık reklam süresinin yalnızca yüzde 60'ının doldurulabilmesi, yayıncıların gelirlerini olumsuz etkiledi.

Reklam satışlarındaki düşüş nedeniyle yüksek bütçeli yapımların maliyetlerini karşılamak giderek zorlaşırken, kanallar yeni bölüm yayınlarını daha dikkatli planlamaya başladı.

BİR DİZİNİN MALİYETİ 40 MİLYON TL'YE ULAŞTI

Sektörde yaşanan sıkıntının bir diğer nedeni ise dizi yapım maliyetlerindeki artış oldu. Bir dizinin tek bölümünün maliyetinin 35 ila 40 milyon TL seviyesine kadar yükseldiği belirtildi.

Yurt dışı satışlarından elde edilen gelirlerin de geçmiş yıllardaki seviyesini koruyamaması, yapımcıları ve televizyon kanallarını alternatif çözümler aramaya yöneltti.

Bu kapsamda reklam gelirlerinin düşük kalmasının beklendiği günlerde yeni bölüm yayınlarına ara verilmesi kararlaştırıldı.

GALATASARAY MAÇI NEDENİYLE 3 DİZİ EKRANDA OLMAYACAK

Bu akşam oynanacak Galatasaray-Stuttgart karşılaşması, televizyon kanallarının yayın planlarını doğrudan etkiledi.

TRT ekranlarında Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yayın saatinde futbol karşılaşmasının yer alacağı belirtilirken, özel televizyon kanallarının da yeni bölümleri yayınlamama kararı aldığı aktarıldı.

Son dakika değişikliği yaşanmaması halinde bu akşam yeni bölümleri yayınlanmayacak diziler şöyle:

Kanal D: Haysiyet

NOW: Anne Yarısı

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YENİ BÖLÜMLERE ARA VERİLEBİLİR

Televizyon sektöründe reklam gelirlerinin düşük seyretmesi halinde benzer kararların önümüzdeki haftalarda da alınabileceği ifade ediliyor.

Özellikle Avrupa kupası maçları, önemli spor organizasyonları ve özel günlerde dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmayabileceği belirtiliyor.