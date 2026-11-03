Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehlikeye atan ürünlere yönelik yürüttüğü piyasa denetimleri sonucunda, renkli sulu diş kaşıyıcıların satışını yasaklayarak toplatılmasına karar verdi.

Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan'ın yaptığı açıklamaya göre, söz konusu ürünler ilgili oyuncak güvenliği standartlarını karşılamıyor. Yapılan incelemelerde, bu diş kaşıyıcıların özellikle küçük çocuklarda boğulma ve solunum yolunun tıkanması gibi ciddi riskler oluşturabileceği saptandı.

GÜVENSİZ ÜRÜNLERE PİYASA YASAĞI

Tespit edilen güvenlik açıkları nedeniyle, renkli sulu diş kaşıyıcıların piyasaya arzı tamamen durduruldu. Denetimlerin aralıksız süreceğini aktaran Kaplan, çocukların sağlığını tehdit eden hiçbir güvensiz ürünün raflarda yer almasına izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

EBEVEYNLER BU DURUMDA NE YAPMALI?

Toplatma kararına konu olan veya benzer riskler taşıyan ürünleri daha önceden satın almış ailelerin kullanımı derhal bırakması gerekiyor. Tüketici güvenliği standartları gereği, içi sıvı dolu diş kaşıyıcıların delinme veya parçalanma ihtimaline karşı ebeveynler tarafından düzenli kontrol edilmesi ve yalnızca güvenilirliği kanıtlanmış alternatiflerin tercih edilmesi büyük önem taşıyor.