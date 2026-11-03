Sosyal medya paylaşımları ve geçirdiği estetik operasyonlarla sık sık magazin gündeminde yer alan Danla Bilic, bu kez güzellik uğruna harcadığı servetle konuşuluyor. Yıllar içerisinde fiziksel görünümünde büyük değişiklikler yaşayan fenomen, estetik müdahaleler için yaptığı harcamaların toplamını ilk kez bu kadar yüksek bir rakamla ifade etti.

ESTETİĞE TAM 30 MİLYON TL HARCADI

Danla Bilic, yüzüne ve vücuduna yaptırdığı estetik işlemler için bugüne kadar toplam 30 milyon TL harcadığını açıkladı.

Ünlü fenomen, geçmişteki tercihlerini değerlendirirken aynı parayla gayrimenkul yatırımı yapabileceğini belirtti.

Bilic, "Keşke hiç yüzümü ve bedenimi güzelleştirmeye çalışmayıp Suadiye'den bir tane daha daire alsaydım" sözleriyle pişmanlığını dile getirdi.

9 KEZ AMELİYAT MASASINA YATTI

Estetik operasyonlar nedeniyle zaman zaman sağlık sorunları yaşadığını açıklayan Danla Bilic, özellikle vücuduna yaptırdığı dolgu uygulamasının ardından zorlu bir süreç geçirdi.

Kilo verdikten sonra kalça bölgesine Aquafilling adı verilen dolgu uygulamasını yaptırdığını belirten Bilic, daha sonra bu işlem nedeniyle çeşitli komplikasyonlar yaşadığını anlattı.

Vücudundaki dolgu maddesinden kurtulabilmek ve sağlığına yeniden kavuşabilmek amacıyla toplam 9 kez ameliyat geçirdiğini söyleyen fenomen, yaşadığı sürecin hem fiziksel hem de maddi açıdan kendisini zorladığını ifade etti.

ENFEKSİYON NEDENİYLE HASTANELİK OLMUŞTU

Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunuyla da gündeme gelmişti. Geçirdiği operasyonların ardından vücudunda enfeksiyon geliştiğini açıklayan fenomen, yüksek ateş ve bacağına basmakta güçlük çekmesi üzerine sağlık ekiplerinden yardım istemişti.

Tedavisine evinde devam edildiği belirtilen Bilic, daha önce yaptırdığı dolgu uygulamasının kendisi için ciddi sorunlara yol açtığını dile getirmişti.

DAHA ÖNCE 300 BİN DOLAR HARCADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Danla Bilic, Haziran 2025'te katıldığı bir programda da estetik operasyonlarının maliyetini açıklamıştı.

O dönemde yaklaşık 9 yıllık estetik süreci için toplam 300 bin dolar harcadığını belirten ünlü isim, yalnızca kalça bölgesindeki dolgunun düzeltilmesine yönelik operasyonlara 70 bin dolar ödediğini söylemişti.

Son açıklamasında ise yüzü ve vücuduyla ilgili toplam harcamalarının 30 milyon TL'ye ulaştığını ifade etti.

Ünlü fenomenin estetik operasyonlara ayırdığı bütçeye ilişkin açıklamaları, güzellik uygulamalarının maliyetlerini ve olası sağlık risklerini yeniden gündeme taşıdı.