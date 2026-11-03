Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) koordinasyonuyla, tasfiye sürecine giren yatırım fonlarındaki BIST 30 hisselerinin elden çıkarılma şartları netleşti. 17 Eylül 2026 tarihinde alınan tasfiye kararı kapsamındaki hisseler, borsa dışında satılacak.

TSPB tarafından üyelere iletilen 3 Kasım 2026 tarihli SPK yazısına göre, satış işlemleri hızlandırılmış yöntemle gerçekleştirilecek. Söz konusu hisseler, portföy yönetim şirketlerinin idaresindeki yatırım ve emeklilik fonlarına devredilecek. Fiyatlandırma aşamasında ise 3 Kasım 2026 tarihindeki borsa kapanış verileri temel alınacak.

20 EŞİT PAKET HALİNDE SATILACAK

Düzenleme çerçevesinde BIST 30 hisseleri toplam 20 eşit pakete bölünerek kurumsal alıcılara sunulacak. Portföy yönetim şirketleri, alım taleplerini tek bir paket veya bu paketlerin tam katları oranında iletme hakkına sahip olacak.

3 AYLIK SATIŞ YASAĞI NE ANLAMA GELİYOR?

Hisseleri devralan alıcı fonlar, bu varlıkları 3 ay boyunca Borsa İstanbul'da yeniden satışa sunamayacak. Finansal piyasalarda yüklü hisse devirlerinin borsada ani fiyat dalgalanmaları yaratmasını önlemek amacıyla uygulanan bu kural kapsamında, hisselerin borsada satılması sonucunu doğuracak hiçbir dolaylı işleme de izin verilmeyecek.