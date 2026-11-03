UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Alman ekibi Stuttgart ile karşı karşıya geldi. F5Haber'in aktardığına göre, sarı-kırmızılı takımın formda ismi Aleksey Batrakov, karşılaşmanın henüz ilk çeyreğinde sergilediği performansla maçın gidişatını belirledi.

Mücadelenin 12. dakikasında Sallai'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Rus oyuncu, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. Bu golden sadece üç dakika sonra 15. dakikada, Davinson Sanchez'in savunma arkasına attığı pasta kaleci Bredlow ile karşı karşıya kalan genç yetenek, topu kalecinin bacaklarının arasından ağlara göndererek farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

GALATASARAY TARİHİNDE BİR İLK

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 21 yaş 147 günlük Batrakov, attığı bu iki golle Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde duble yapan en genç futbolcu unvanını elde etti. Aynı zamanda sarı-kırmızılı kulübün tarihinde, devler ligi arenasında bir maçın ilk 15 dakikasında iki kez fileleri havalandıran ilk isim olarak kayıtlara geçti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ GOL İSTATİSTİĞİ NE DURUMDA?

Daha önce Barcelona ve Lille filelerini de havalandıran yetenekli oyuncu, Avrupa'nın bir numaralı kupasında belirgin bir bitiricilik oranına ulaştı. Turnuva genelinde kaleyi bulan son 5 isabetli şutunun 4'ünü gole çeviren Batrakov, takımının uluslararası arenadaki hücum etkinliğinde başrolü üstlendi.