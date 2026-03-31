Dolandırıcılık davasında karar açıklandı. Sosyal medya fenomeni Bahar Candan’a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

DAVADA KARAR GÜNÜ

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran “dolandırıcılık ve suç örgütü” davasında beklenen karar çıktı. Sosyal medya fenomeni Bahar Candan ile ilgili yürütülen yargılamada mahkeme heyeti hükmünü açıkladı.

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada toplam 21 sanık yargılandı. Tutuklu sanıklar Onur Apaydın ve İlker Oflu, duruşmaya SEGBİS üzerinden katıldı.

BAHAR CANDAN’A 2 YIL 6 AY HAPİS

Mahkeme, Alisya Bahar Candan’ı “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Karar sonrası Candan’ın yeniden hapis süreci yaşayıp yaşamayacağı merak konusu oldu.

Bu karar, “sosyal medya fenomenlerine yönelik dolandırıcılık davalarında verilen cezalar” açısından da dikkat çekici örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

NİHAL CANDAN İÇİN DAVA DÜŞTÜ

Davada dikkat çeken bir diğer gelişme ise hayatını kaybeden Nihal Candan ile ilgili oldu. Mahkeme, Gülnihal Çiçek adına açılan kamu davasının düşürülmesine hükmetti.

Bu gelişme sonrası dosyanın seyriyle ilgili kamuoyunda oluşan soru işaretleri de büyük ölçüde netleşti.

DİĞER SANIKLARLA İLGİLİ KARARLAR

Mahkeme heyeti, örgüt lideri olduğu öne sürülen Onur Apaydın hakkında “örgüt kurma ve yönetme” ile “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından 231 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verdi.

Sanıklardan İlker Oflu ise örgüt üyeliğinden 2 yıl 6 ay ceza alırken, dolandırıcılık suçlamalarından yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle beraat etti ve tahliye edildi.

Ayhan Güldan, Ömer Çapan ve Şahin Baran hakkında ise tüm suçlamalardan beraat kararı çıktı.

KARARIN ETKİSİ VE GÜNDELİK HAYAT

Son dönemde artan dolandırıcılık davaları ve sosyal medya fenomenlerine verilen cezalar, vatandaşın güven algısını da doğrudan etkiliyor. Özellikle internet üzerinden yapılan alışverişler ve yatırım vaatleri, birçok kişi için artık daha temkinli yaklaşılması gereken alanlar haline gelmiş durumda.

Yargı süreci devam ederken, kararın istinaf aşamasına taşınıp taşınmayacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

