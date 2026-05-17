Alanya'da deniz dibi temizliği etkinliği kapsamında tarihi Alanya Tersanesi önünde dalış yapılarak deniz tabanındaki atıklar toplandı. Çalışmada denizden çıkarılan ilginç atıklar dikkat çekti.

DENİZDEN ÇIKAN ATIKLAR ŞAŞIRTTI

Antalya Valiliği himayesinde yürütülen “Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi” projesi kapsamında düzenlenen etkinlik, “Antalya’da Deniz Hep Temiz” sloganıyla gerçekleştirildi.

Alanya Kaymakamlığı koordinasyonunda yapılan çalışmaya, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK-08) Timi, Alanya Belediyesi personeli ve gönüllü sivil dalgıçlar katıldı.

Yaklaşık iki saat süren Alanya deniz dibi temizliği etkinliği sırasında dalgıçlar tarafından deniz tabanından bilgisayar klavyesi, halat, şemsiye, çakmak, plastik ve metal kutular ile çeşitli katı atıklar çıkarıldı.

ATIKLAR SERGİLENDİ

Denizden çıkarılan atıklar, etkinliğin ardından iskelede sergilendi. Daha sonra atıklar, Alanya Belediyesi ekipleri tarafından çöp depolama tesisine götürüldü.

Etkinlik sonunda dalgıçlar su yüzeyine çıkarak Türk bayrağı açtı. Görüntüler çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti.

Özellikle yaz sezonu öncesinde yapılan Alanya deniz temizliği çalışmaları, hem çevre farkındalığı oluşturuyor hem de tarihi kıyı bölgelerindeki kirliliğe dikkat çekiyor.