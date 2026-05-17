Trendyol Süper Lig’de sezonun en kritik gecelerinden biri Antalya temsilcisi için büyük hayal kırıklığıyla sona erdi. Antalyaspor, ligin 34. ve son haftasında sahasında Kocaelispor’u 1-0 mağlup etti. Ancak kümede kalma yarışındaki rakiplerinin istediği sonuçları alması nedeniyle kırmızı-beyazlı ekip Süper Lig’e veda etti.

SON HAFTADA GELEN GALİBİYET YETMEDİ

Antalya ekibi, kendi sahasında taraftarı önünde sezonun en önemli maçına çıktı. Mücadeleyi 1-0 kazanmasına rağmen puan tablosundaki diğer sonuçlar nedeniyle ligde kalma umutları sona erdi.

Antalyaspor’un Süper Lig’den düşmesi, şehirde büyük üzüntü yarattı. Maç bitiş düdüğünün ardından tribünlerde sessizlik hakim olurken bazı taraftarların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

ANTALYA FUTBOLUNDA KRİTİK SÜREÇ

Sezon boyunca istikrarsız sonuçlar alan Antalyaspor, özellikle son haftalarda kritik puan kayıpları yaşadı. Teknik heyet değişiklikleri, sakatlıklar ve savunma hattındaki sorunlar takımın ligde kalma mücadelesini zorlaştırdı.

Antalyaspor Süper Lig’e veda etmesi sonrası gözler şimdi kulübün yeni sezon planlamasına çevrildi. Yönetimin önümüzdeki günlerde teknik kadro ve oyuncu yapılanmasıyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.