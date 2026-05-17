Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, iş insanı Aydın Çavuşoğlu’nun vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Özçelik mesajında, önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu’nun vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

“MERHUMA ALLAH’TAN RAHMET DİLİYORUM”

Özçelik taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu’nun hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun.”

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Alanya Belediyesi’nin cenaze duyurusuna göre Aydın Çavuşoğlu’nun cenazesi, 18 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00’te Türkler Merkez Mezarlığı’nda kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.