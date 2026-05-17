MotoGP Dünya Şampiyonası’nın 6’ncı ayağı olan Katalonya Grand Prix’si, sezonun en olaylı yarışlarından birine sahne oldu. İspanya’daki Barcelona-Katalonya Pisti’nde düzenlenen mücadelede art arda yaşanan kazalar nedeniyle yarış iki kez durduruldu. Zorlu koşullarda gerçekleşen yarışta Toprak Razgatlıoğlu, finiş çizgisini 15’inci sırada geçerek hanesine puan yazdırdı.

Motor sporlarını yakından takip eden Türk sporseverler için büyük önem taşıyan yarışta Toprak, özellikle yeniden verilen startın ardından istikrarlı bir performans sergiledi. Sık sık kesintiye uğrayan mücadele, pilotların hem fiziksel hem de mental dayanıklığını test etti.

KAZALAR YARIŞA DAMGA VURDU

Katalonya GP’nin ilk bölümünde yaşanan kazalar, yarışın seyrini doğrudan etkiledi. Özellikle Alex Marquez’in ciddi kazasının ardından kırmızı bayrak gösterildi ve yarış durduruldu.

Daha sonra Johann Zarco, Francesco Bagnaia ve Luca Marini’nin karıştığı başka bir kaza nedeniyle organizasyon ikinci kez kesintiye uğradı. Bu gelişmeler, sıralamanın yeniden şekillenmesine neden oldu.

TOPRAK ZORLU KOŞULLARDA PUAN ALDI

Yeniden başlatılan yarışta kontrollü bir sürüş ortaya koyan Toprak Razgatlıoğlu, liderin 11.8 saniye gerisinde finiş görerek 15’inci sırada yer aldı.

Kazaların yoğun yaşandığı ve birçok pilotun yarış dışı kaldığı etapta finişe ulaşmak bile önemli bir başarı olarak değerlendirildi. Milli sporcu, böylece sezonun kritik etaplarından birinde puan toplamayı başardı.

Dİ GIANNANTONIO ZAFERE ULAŞTI

İtalyan pilot Fabio Di Giannantonio, yeniden başlatılan yarış bölümünde ortaya koyduğu güçlü performansla damalı bayrağı ilk sırada gördü. Sezonun dikkat çeken isimlerinden biri olan Di Giannantonio, bu galibiyetle şampiyona yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Ev sahibi İspanya’dan Joan Mir ikinci olurken, genç sürücü Fermin Aldeguer podyumun üçüncü basamağında yer aldı.

GENEL KLASMANDA SON DURUM

Sezonun 6’ncı etabının ardından pilotlar klasmanında Marco Bezzecchi liderliğini korudu. Türk motosiklet sporunun en önemli isimlerinden biri olan Toprak Razgatlıoğlu ise genel sıralamada 20’nci basamakta bulunuyor.

Şampiyonanın ilerleyen yarışlarında daha üst sıraları hedefleyen Toprak, her etapta edindiği tecrübeyle rekabet gücünü artırmayı sürdürüyor. Türkiye’de motor sporlarına olan ilginin artmasında büyük pay sahibi olan milli sporcu, performansıyla genç sporculara da ilham vermeye devam ediyor.