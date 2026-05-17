Aksaray’da meydana gelen olay, aynı aileden 5 kişinin girdiği su kuyusunda faciaya dönüştü. Koçpınar köyündeki elma bahçesinde bulunan yaklaşık 17 metre derinliğindeki kuyuda temizlik yapan İsmail Yeşildal fenalaşınca, onu kurtarmak isteyen yakınları da peş peşe kuyuya indi.

KUYUDA ART ARDA FENALAŞTILAR

İddiaya göre elma bahçesindeki su kuyusuna temizlik amacıyla giren İsmail Yeşildal’dan bir süre sonra haber alınamadı. Bunun üzerine kardeşleri Mehmet Yeşildal (28) ve Ahmet Yeşildal (30) ile akrabaları Murat Yeşildal (28) kuyuya indi.

Ancak kısa süre sonra kuyudaki 5 kişiyle de iletişim kesildi. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 SAATLİK ÇALIŞMAYLA ÇIKARILDILAR

Olay yerine gelen ekipler, kuyuda yoğun gazdan zehirlenme ihtimali üzerinde durdu. Koruyucu ekipmanlarla kuyuya giren ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası 4 kişiyi kuyudan çıkardı.

Ağır durumda hastaneye kaldırılan Mehmet Yeşildal, Ahmet Yeşildal ve Murat Yeşildal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren İsmail Yeşildal’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.