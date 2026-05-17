Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen trafik kazası, genç bir motosiklet sürücüsünün hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Saat 16.00 sıralarında yaşanan kazada, tır ile motosiklet çarpıştı.

KAZADA 19 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre C.S. yönetimindeki 20 FZ 303 plakalı tır, Batuhan Bebek’in kullandığı 07 BVV 214 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan 19 yaşındaki genç, tırın altında kaldı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Batuhan Bebek’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

BABA OLAY YERİNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haberi alıp kaza yerine gelen baba, oğlunun cansız bedenini görünce uzun süre gözyaşı döktü. Olay yerinde duygusal anlar yaşandı.

Batuhan Bebek’in cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Antalya son dakika trafik kazası sonrası jandarma ekipleri bölgede detaylı inceleme yaptı. Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Özellikle yaz aylarında Antalya çevre yollarında artan ağır tonajlı araç trafiği nedeniyle motosiklet sürücülerinin daha dikkatli olması gerektiği bir kez daha gündeme geldi.