Haftanın son gününde 17 Mayıs 2026 güncel döviz kurları, ekonomi gündemini takip eden yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin odağında yer alıyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve jeopolitik riskler, dolar ve Euro fiyatlarında dalgalanmaya neden olmaya devam ediyor.

Özellikle ithalat, turizm, altın ve akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan döviz kurları, Alanya ve Antalya gibi turizm bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler tarafından da dikkatle takip ediliyor. Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Euro/TL’deki hareketlilik turizm gelirleri açısından da önem taşıyor.

DOLAR/TL BUGÜN KAÇ TL?

17 Mayıs 2026 Pazar günü saat 07.10 itibarıyla dolar/TL kuru 45,4376 TL alış, 45,5977 TL satış seviyelerinde işlem görüyor. Böylece dolar kuru 45,59 TL bandında seyrini sürdürüyor.

EURO/TL NE KADAR OLDU?

Aynı saat itibarıyla Euro/TL kuru 53,27 TL seviyelerinde işlem görüyor. Avrupa para birimindeki yükseliş, özellikle turizm sektörü ve döviz geliri elde eden işletmeler açısından yakından takip ediliyor.

DÖVİZ PİYASALARINDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Dolar ve Euro kurlarındaki değişim; ithal ürün fiyatlarından akaryakıta, elektronik ürünlerden tatil maliyetlerine kadar birçok kalemi doğrudan etkiliyor. Bu nedenle hem yatırımcılar hem de günlük harcamalarını planlayan vatandaşlar döviz piyasalarındaki gelişmeleri dikkatle izliyor.

Uzmanlara göre döviz fiyatları üzerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararları, enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikaları, Avrupa Merkez Bankası açıklamaları ve küresel dolar endeksi belirleyici olmaya devam ediyor.

YATIRIMCILAR HANGİ VERİLERİ TAKİP EDİYOR?

Piyasa uzmanları, döviz yatırımı yapanların yalnızca anlık fiyat hareketlerine değil, aynı zamanda makroekonomik verilere de odaklanması gerektiğini belirtiyor. Özellikle enflasyon oranları, büyüme verileri, cari açık ve uluslararası gelişmeler, kur hareketlerinde etkili oluyor.

Döviz piyasalarında volatilitenin yüksek seyrettiği dönemlerde yatırım kararlarının dikkatli şekilde değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.