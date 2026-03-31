MAESTRO, Trendyol Süper Lig'de son olarak 25 Ocak'ta oynanan ve 1-1 sona eren Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giymişti. Bu mücadelede 43 dakika sahada kalan başarılı orta saha, ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan uzak kalmıştı. Sol ayak bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre yeşil sahalardan uzak kalan Maestro'nun tedavi süreci tamamlandı. Sağlığına kavuşan oyuncunun yeniden antrenmanlara başlaması yüzleri güldürdü. Teknik heyetin, kondisyonunu kısa sürede toparlaması halinde Maestro'ya yeniden forma vermesi bekleniyor. Tecrübeli orta sahanın dönüşüyle birlikte Alanyaspor'un orta sahada daha da güç kazanması hedefleniyor. Cemali AYDINOĞLU
Alanyaspor'da Maestro sevinci
Corendon Alanyaspor'da sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan orta saha oyuncusu Maestro, yeniden çalışmalara başladı. Angolalı futbolcunun dönüşü teknik heyet ve taraftarlarda sevinç yarattı
Muhabir: Cemali AYDINOĞLU
Yorumlar
Trend Haberler
