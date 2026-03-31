MAESTRO, Trendyol Süper Lig'de son olarak 25 Ocak'ta oynanan ve 1-1 sona eren Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giymişti. Bu mücadelede 43 dakika sahada kalan başarılı orta saha, ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan uzak kalmıştı. Sol ayak bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre yeşil sahalardan uzak kalan Maestro'nun tedavi süreci tamamlandı. Sağlığına kavuşan oyuncunun yeniden antrenmanlara başlaması yüzleri güldürdü. Teknik heyetin, kondisyonunu kısa sürede toparlaması halinde Maestro'ya yeniden forma vermesi bekleniyor. Tecrübeli orta sahanın dönüşüyle birlikte Alanyaspor'un orta sahada daha da güç kazanması hedefleniyor. Cemali AYDINOĞLU

