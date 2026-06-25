Nisan ayı sonunda Portekiz'in başkenti Lizbon'da geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kalbi duran 30 yaşındaki oyuncu Oktay Çubuk, uzun süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Türkiye'ye dönen genç oyuncu, aylar süren sessizliğini bozarak sağlık durumu hakkında kamuoyuna bilgi verdi.

Sözcü gazetesinin aktardığı habere göre, annesine eşlik etmek amacıyla gittiği Lizbon'da aniden fenalaşan Çubuk, sağlık ekiplerinin dakikalar süren müdahalesiyle hayata döndürüldü. Yoğun bakım sürecinin ardından normal servise alınan ve yaklaşık iki ay hastanede kalan oyuncu, taburcu edilerek ülkeye dönüş yaptı.

"KISA BİR SÜRELİĞİNE HAYATIMI KAYBETTİM"

Yaşadığı zorlu süreci sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Oktay Çubuk, doktorların ifadesiyle kısa bir süreliğine hayatını kaybettiğini belirtti. İyileşme ve geri dönüş sürecinde olduğunu vurgulayan oyuncu, ailesine ve kendisine destek veren sevenlerine teşekkür etti.

Hayata bakış açısının değiştiğini ifade eden Çubuk, "Bu olayın neden başıma geldiğini bilmiyorum. Bildiğim net bir şey var: Çok şanslıyım. Çünkü hâlâ buradayım" sözleriyle yaşadığı durumun ciddiyetini özetledi. Oyuncu, kendisine verilen zamanı daha bilinçli ve layığıyla yaşamak istediğini sözlerine ekledi.

GENÇ YETİŞKİNLERDE ANİ KALP DURMASI NEDEN ÖNEMLİ?

Tıbbi literatürde genç yetişkinlerde görülen ani kalp durması (kardiyak arrest) vakaları, genellikle altta yatan ve daha önce belirti vermeyen ritim bozukluklarından kaynaklanıyor. Uzmanlar, bu tür kriz anlarında ilk dakikalarda yapılan tıbbi müdahalenin ve kalp masajının hastanın hayata tutunmasındaki en kritik faktör olduğuna dikkat çekiyor. Çubuk'un Lizbon'da anında müdahale edilerek hayata döndürülmesi, acil sağlık ekiplerinin hızlı reaksiyonunun hayati önemini bir kez daha ortaya koyuyor.