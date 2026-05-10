Galatasaray, yeni sezon öncesi forvet hattında köklü değişime hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi sonrası dönem için transfer çalışmalarının hızlandığı belirtilirken, gündeme gelen son isim dikkat çekti. İddialara göre Cimbom, Shakhtar Donetsk forması giyen Brezilyalı genç golcü Kaua Elias için harekete geçti.

ARDA TURAN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Transfer iddialarının en çok konuşulan kısmı ise Shakhtar Donetsk’in teknik direktör koltuğunda Arda Turan’ın oturması oldu. Ukrayna basınında yer alan haberlerde, genç oyuncunun Arda Turan yönetiminde ciddi bir çıkış yakaladığı ve Avrupa kulüplerinin radarına girdiği öne sürüldü.

Galatasaray yönetiminin, Arda Turan ile olan güçlü ilişkileri nedeniyle transferde avantaj sağlamayı hedeflediği konuşuluyor.

KAUA ELIAS’IN PERFORMANSI AVRUPA’NIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Henüz 20 yaşında olan Brezilyalı santrfor, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Özellikle hareketli oyun yapısı, pres gücü ve ceza sahası etkinliğiyle öne çıkan Elias’ın istatistikleri de transfer söylentilerini güçlendirdi.

2025-2026 sezonunda genç oyuncunun performansı şu şekilde:

Maç: 35

Gol: 11

Asist: 7

OKAN BURUK’TAN ONAY İDDİASI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un, daha dinamik ve hareketli bir forvet profili istediği öne sürüldü. Mauro Icardi’nin ardından hücum hattında farklı bir yapı kurmayı planlayan teknik heyetin, Kaua Elias’ın atletik özelliklerine olumlu baktığı iddia edildi.

Transfer için satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde durulduğu, alternatif olarak uzun vadeli bonservis planının da değerlendirildiği ifade edildi.

18 MİLYON EURO DETAYI

Avrupa kulüplerinin de takip ettiği belirtilen genç forvetin piyasa değerinin yaklaşık 18 milyon euro seviyesinde olduğu konuşuluyor. Galatasaray yönetiminin mali şartları zorlamadan transferi bitirmek istediği belirtiliyor.

Öte yandan transferle ilgili Galatasaray veya Shakhtar Donetsk cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.