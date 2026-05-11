Antalya’nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Konaklı Mahallesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yola savrulan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. M.C. idaresindeki motosiklet ile Ö.G. yönetimindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.C. yola savrularak ağır yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan M.C.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazanın ardından güvenlik ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kazanın kesin nedeni yapılacak araştırmanın ardından netlik kazanacak.

Alanya’da özellikle yaz aylarında artan araç ve motosiklet trafiği nedeniyle sürücülerin kavşak ve bağlantı yollarında daha dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.Mehmet AL