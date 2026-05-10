Muğlaspor ile Elazığspor, sezonun en önemli maçlarından birine çıkıyor. Nesine TFF 2. Lig Beyaz Grup play-off finalinde iki ekip, TFF 1. Lig’e yükselme hedefiyle Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak.

Özellikle Akdeniz ve Ege bölgesindeki futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşma, hem Muğlaspor hem de Elazığspor taraftarları için büyük önem taşıyor. 90 dakika sonunda eşitliğin bozulmaması halinde uzatma bölümleri ve gerekirse penaltı atışları oynanacak.

MUĞLASPOR-ELAZIĞSPOR MAÇI NE ZAMAN?

TFF 2. Lig play-off finali, 10 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Bursa’da oynanacağı açıklanan final karşılaşması, sezonun en kritik mücadelelerinden biri olarak görülüyor.

MAÇ SAATİ VE YAYIN BİLGİSİ

Karşılaşmanın şifresiz olarak yayınlanacağı duyuruldu. Futbolseverler, final heyecanını televizyon ekranlarından ücretsiz olarak takip edebilecek. Maçın yayıncı kuruluş bilgisi ve kesin saat duyuruları kulüplerin ve TFF’nin resmi kanallarından takip edilebiliyor.

BİLETLER PASSO ÜZERİNDEN SATIŞTA

Muğlaspor-Elazığspor final maçının biletleri Passo üzerinden satışa sunuldu. Her iki takımın taraftarlarının da yoğun ilgi gösterdiği mücadelede tribünlerin büyük ölçüde dolması bekleniyor.

KAZANAN TAKIM TFF 1. LİG’E YÜKSELECEK

Final maçını kazanan ekip, gelecek sezon TFF 1. Lig’de mücadele etme hakkı elde edecek. Bu nedenle karşılaşmanın yüksek tempolu ve büyük rekabete sahne olması bekleniyor.

Muğlaspor, Ege futbolunu yeniden üst liglerde temsil etmek isterken, Elazığspor ise köklü geçmişine uygun şekilde yeniden 1. Lig’e dönmeyi hedefliyor.

BURSA’DA BÜYÜK HEYECAN

Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak final, tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek. Binlerce taraftarın tribünlerde yer alması, Türkiye’nin dört bir yanından futbolseverlerin ise ekran başında karşılaşmayı takip etmesi bekleniyor.