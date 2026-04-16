ALANYA’DA Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkler Mahallesi'nde inşa edilen modern Toptancı Hal Kompleksi’nin yaklaşık 8 yıldır faaliyete geçirilememesi üretici ve temsilcilerin tepkisine neden oldu. Bölgede bir araya gelen Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Eski Emişbeleni Belediye Başkanı Nurettin Uludağ ve muhtarlar, halin bir an önce hizmete açılması gerektiğini belirterek sürecin hızlandırılması çağrısında bulundu. Yetkililer, tesisin fiziki olarak tamamlandığını ifade ederken, üreticiler ise geciken açılışın ekonomik kayıplara yol açtığını vurguladı.

'DERDİMİZ ÜZÜM YEMEK, BAĞCIYI DÖVMEK DEĞİL'

Eski Emişbeleni Belediye Başkanı Nurettin Uludağ da yaptığı açıklamada, projenin geçmişine dikkat çekti. Uludağ, hal projesinin uzun yıllara dayanan bir süreç olduğunu belirterek, farklı dönemlerde yapılan planlamaların ardından mevcut noktaya gelindiğini söyledi. Uludağ, "Bugün burada toplanmamızın amacı, yaklaşık 8 yıldır tamamlanmayı bekleyen Alanya Toptancı Hali’nin bir an önce açılmasını talep etmektir. Bizim derdimiz bağcıyı dövmek değil, üzüm yemektir. Yani 100 binin üzerinde, belki 200 bine yakın üreticinin ürününün değerinde satılması ve pazarlara sağlıklı şekilde ulaşmasıdır. Bu proje, 6360 sayılı Büyükşehir Yasası’nın da amaçlarından biri doğrultusunda, toptancı hallerinin birleştirilmesi hedefiyle gündeme gelmiştir. Geçmişte Hayri Çavuşoğlu ve Hasan Sipahioğlu başkanlarımızla birlikte bu konuda birçok toplantı yapılmış, uygun arazi arayışları gerçekleştirildi. Doğanay bölgesi de değerlendirilmiş ancak alanın büyük kısmının orman vasfında olması nedeniyle uygun bulunmamıştı. Orman arazilerinin kullanımına ilişkin yasal kısıtlamalar nedeniyle proje buraya taşınmıştı. Daha sonra Menderes Türel döneminde proje hazırlanmış, sunumlar yapılmış ve ihale süreci başlatılmıştı. Proje onaylandı ve temel atılmıştı. Ancak aradan geçen yaklaşık 8 yılın ardından hâlâ açılış süreci netleşmedi" diye konuştu



'BİR AN ÖNCE AÇILMASINI İSTİYORUZ'

Uludağ, projenin ihale sürecinden temel atma aşamasına kadar birçok aşamadan geçtiğini belirterek, bugün gelinen noktada açılış kararının netleşmemiş olmasını eleştirdi. Üretici bölgelerin temsilcileri olarak sürecin bir an önce tamamlanmasını istediklerini söyleyen Uludağ, Ziraat Odası ve yetkililerin süreci takip etmesini beklediklerini ifade etti. Uludağ, "Biz üreticiler olarak bu halin bir an önce faaliyete geçmesini istiyoruz. Ziraat Odası Başkanımızın da bu sürecin takipçisi olmasını arzu ediyoruz. Amacımız eleştirmek değil, bu bölgenin üreticilerinin hakkını almasıdır” dedi.

'MİLLİ SERVETİN ATIL KALMAMASI GEREKİYOR'

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, yaptığı açıklamada üretici kesimin beklentilerini dile getirerek, bölgedeki tarımsal üretim çeşitliliğine dikkat çekti. Göktepe, Alanya’nın örtü altı sebze üretiminden tropikal meyvelere, muzdan avokado ve mango üretimine kadar geniş bir yelpazeye sahip olduğunu belirterek, mevcut yapının bu üretim kapasitesini karşılamakta yetersiz kaldığını ifade etti. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkler bölgesinde inşa edilen modern Alanya Toptancı Hali’nin açılışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Göktepe, “Buradaki halin yapım sürecinin uzun yıllara dayandığını, yaklaşık 8 yılı aştığını, hatta ilk kazmanın 12 yıl önce vurulduğunu ifade edebiliriz. Bu süreçte ciddi bir kamu kaynağı, yani milli servet harcanmıştır. Alanya, örtü altı tarım, sebzecilik ve muz üretiminin yanı sıra avokado, mango gibi tropikal ürünler ile şeftali, nektarin, badem gibi sert çekirdekli meyvelerin de yetiştirildiği, ürün çeşitliliği oldukça yüksek bir bölgedir. Bu durum bize önemli bir avantaj sağlamaktadır. Ancak hal yapısının parçalı ve küçük olması, ticaretin ve özellikle ihracatın yeterince gelişmesini engellemektedir. Bu nedenle geçmişte, dönemin belediye başkanları, belde belediye başkanları, dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu öncülüğünde, dönemin bölge belediye başkanı Hayri Çavuşoğlu’nun, Alanya Belediyesi’nin ve Ticaret Odası’nın desteğiyle, hal dernek başkanları ve hal esnafının talepleri doğrultusunda bir proje hazırlanmıştır. Bugün gelinen noktada projenin eksikliği ya da doğruluğunu tartışmak yerine, bir an önce bu komplekse geçilerek ürünlerimizin değerinde satılması hedeflenmektedir. Bu konuda hem üreticilerden hem birlik başkanlarımızdan çeşitli serzenişler geldi" dedi.



'EYLÜL-EKİM SEZONUNDA AÇILMASINI BEKLİYORUZ'

Göktepe, yetkililerle görüşmeler yaptıklarını ve daha önce açılış için söz aldıklarını belirterek, sürecin uzamasından duyulan rahatsızlığı dile getirdi. Fiziki hazırlıkların tamamlandığını gözlemlediklerini ifade eden Göktepe, mevzuat ve işleyiş sürecinin hızla tamamlanması gerektiğini söyledi. Göktepe, "Geçtiğimiz yılın kasım ve aralık aylarında ilgili yetkililerle görüşmeler yapılmış, yılbaşında açılacağı yönünde söz aldık. Ancak yılbaşı geçmiş, şimdi ise yaz sezonunun ortasına geldik. Yetkililerle yapılan görüşmelerde, tesisin fiziki olarak tamamlandığı ve teslim edildiği bilgisi alındı. Yapılan incelemelerde de bunun doğrulandığı gördük. Ancak mevzuat ve işleyiş sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerinin, hal esnafıyla bir araya gelerek gerekli resmi işlemleri hızla tamamlaması önemlidir. Hedefimiz, en geç ekim ayında yeni sezona bu halde başlayarak üreticimizin emeğinin karşılığını almasını sağlamaktır. Bu süreç uzadıkça milli servet zarar görmektedir. Bu nedenle tüm yetkililere sürecin hızlandırılması çağrısında bulunuyoruz. Ayrıca hal esnafına da bir çağrım var. Bu projede geçmişte herkesin onayı ve desteği var. Bu nedenle “kim geçiyor, kim geçmiyor” tartışmaları yerine ortak hareket edilmelidir. Buraya dışarıdan yeni esnaf da gelebilir, ancak asıl amaç üreticinin ürününün değerlendirilmesidir. Hep birlikte hareket ederek hem üreticiyi hem esnafı güçlendirmeliyiz. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

'ÜRETİCİ VE ESNAF İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM2

Gözübüyük Mahallesi Muhtarı Ahmet Arslan ise yaptığı açıklamada, halin açılmasının hem üretici hem de esnaf açısından önemli bir kazanım olacağını söyledi. Arslan, üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi için sürecin hızlandırılması gerektiğini belirtti. Arslan, "Bugün burada, 8 yıllık bir hal projesinin bir an önce hayata geçmesi için bir aradayız. Ziraat Odası Başkanımız ve Nurettin Başkanımız öncülüğünde bu sürecin hızlanmasını istiyoruz. Amacımız çiftçimizin daha fazla kazanç elde etmesi, hal esnafının ve tüccarların da bu sistemden daha verimli şekilde faydalanmasıdır. Bu halin açılması hem üreticiye hem esnafa önemli katkı sağlayacaktır. Bölgemiz turizm açısından da hassas bir süreçten geçmektedir. Belirsizlikler esnafı ve vatandaşları etkilemektedir. Ancak üretici olarak bizler, emeğimizin karşılığını alarak üretmeye devam ediyoruz. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. (Şerife ÇOBAN)