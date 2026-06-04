İstanbul'un Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, denizde yüzüstü duran hareketsiz bir kişiyi fark etti. Durumun bölgedeki özel güvenlik görevlilerine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, deniz polisi, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerinden aktarılan bilgilere göre, sahildeki kayalıkların üzerinde kadına ait olduğu değerlendirilen bir çanta bulundu. Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, çevre güvenliğini sağlayarak bölgede detaylı bir araştırma yürüttü.

KİMLİK TESPİTİ VE OTOPSİ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Bulunan cansız bedenin üzerinden herhangi bir kimlik belgesi çıkmadığı bildirildi. Bu tür adli vakalarda standart prosedür olarak, öncelikle emniyet birimlerindeki güncel kayıp şahıs başvuruları taranıyor ve ardından parmak izi veya DNA eşleştirmesi gibi tıbbi yöntemlere başvuruluyor.

Kimliği henüz belirlenemeyen kadının cansız bedeni, olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından kesin ölüm nedeninin saptanması amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kolluk kuvvetlerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.