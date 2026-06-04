AK Parti Alanya Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Kadıoğlu, ilçede turizm sezonunun başlamasına rağmen devam eden altyapı ve kazı çalışmalarına yönelik eleştirilerde bulundu. Gündemalanya'da yer alan habere göre Kadıoğlu, özellikle turistlerin sabah saatlerinde yoğun olarak kullandığı güzergahlardaki şantiye görüntülerinin şehrin imajına zarar verdiğini belirtti.

Altyapı yenileme çalışmalarının gerekliliğini kabul eden Kadıoğlu, bu projelerin zamanlamasına dikkat çekti. Çalışmaların yaz aylarına sarkmasını eleştiren siyasetçi, mevcut durumu "programsızlık", "umursamazlık" ve "iş bilmezlik" sözleriyle nitelendirdi.

TURİSTLERİN GÜZERGAHINDA NELER OLUYOR?

Alanya'da ana arterlerde devam eden kazılar, hem bölge esnafının hem de şehri ziyarete gelen yabancı misafirlerin günlük akışını doğrudan etkiliyor. Sektör temsilcileri, turizm odaklı kentlerde bu tür ağır iş makineli faaliyetlerin kış döneminde tamamlanması gerektiğini uzun zamandır dile getiriyor.

İNŞAAT VE KAZI YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye genelinde turizm bölgelerinde uygulanan inşaat ve kazı yasakları genellikle mayıs ayı itibarıyla yürürlüğe giriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı genelgeleriyle belirlenen bu kısıtlamalar, tatilcilerin gürültü ve görüntü kirliliğinden etkilenmemesi amacıyla sıkı denetimlere tabi tutuluyor. Alanya'daki mevcut çalışmaların bu takvime uyum sağlayıp sağlamayacağı ise kamuoyunun yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.

Şehir merkezindeki kazı alanlarının akıbeti, önümüzdeki günlerde yerel yönetimin atacağı adımlarla netlik kazanacak. Bölgedeki esnaf, sezonun en hareketli günleri başlamadan önce yolların turizme uygun hale getirilmesini bekliyor.