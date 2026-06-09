Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, gözaltına alınan Bülent G.'nin emniyetteki ilk ifadesinde cinayeti kendisinin gerçekleştirdiğini söylediği iddia edildi. Şüphelinin, Aynur Kanbur ile akrabalık bağı bulunduğunu belirterek, cinayetin gerekçesine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandığı öne sürüldü.

2016'DAN BERİ AYDINLATILAMAYAN DOSYA YENİDEN AÇILDI

Aynur Kanbur, 24 Mart 2016'da Şişli Fulya Mahallesi'ndeki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturma uzun süre sonuç vermemiş, dosya kamuoyunda faili meçhul cinayetler arasında gösterilmişti.

İstanbul Emniyeti Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin dosyayı yeniden incelemesiyle birlikte yeni delillere ulaşıldığı belirtildi. Güvenlik kamerası kayıtları, ulaşım verileri ve telefon kayıtları üzerinde yapılan çalışmaların ardından üç şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

ŞÜPHELİDEN DİKKAT ÇEKEN BEYAN

Basına yansıyan bilgilere göre Bülent G., ilk sorgusunda Aynur Kanbur'un dansözlük yapmasını kabul edemediğini öne sürerek cinayeti bu nedenle işlediğini söyledi. Aynı ifadede olayda kullandığı silahı denize attığını da anlattığı iddia edildi.

DHA'nın aktardığı bilgilere göre şüpheli, polise verdiği ilk ifadede olayı tek başına planladığını ve gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer iki kişinin ise azmettirme suçlamalarını kabul etmediği bildirildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Savcılık ve emniyet birimlerinin soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürdüğü, dosyada yeni delillerin değerlendirilmeye devam edildiği belirtildi.