Olay, Avsallar Mahallesi Söğüt Caddesi'nde bulunan Aktaş İş Hanı'ndaki bir ayakkabı mağazasında yaşandı. İş yeri sahibi M.V., mağazaya geldiğinde yaklaşık 1.550 TL değerindeki iki çift ayakkabının ve kasada bulunan 500 Euro'nun yerinde olmadığını fark etti.

Durumu araştıran iş yeri sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde mağazaya giren iki kişinin hırsızlık yaptığı şüphesi üzerine jandarmaya ihbarda bulundu.

Jandarma kısa sürede şüphelileri tespit etti

İhbarın ardından çalışma başlatan İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ve yürütülen araştırmalar doğrultusunda olayın şüphelileri olduğu değerlendirilen N.A.Y. (23) ile T.A.'yı (20) Alanya çarşı merkezinde yakalayarak gözaltına aldı.

Mahkeme tutuklama kararı verdi

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

Hakimlik, "hırsızlık" suçundan iki şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. N.A.Y. ve T.A., işlemlerinin ardından Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Hırsızlık olaylarına yönelik çalışmalar sürüyor

Güvenlik güçlerinin Alanya genelinde iş yeri ve mal varlığına karşı işlenen suçların önlenmesine yönelik denetim ve soruşturmalarını sürdürdüğü, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.