Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2025 yılı verilerine göre en fazla ihracat yapan ilk 1000 firma arasında 353'üncü sırada bulunan Fore AŞ, mali darboğaz nedeniyle konkordato ilan etti. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Armani gibi dünyaca ünlü markalara üretim yapan şirket hakkında mahkeme tarafından üç aylık geçici mühlet kararı verildi.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Mehmet Kaya’nın yönetimindeki dev tekstil firması, 2024 yılında 107 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirmişti. Şirket, bozulan finansal yapısını toparlamak ve borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla yargıya başvurdu.

GEÇİCİ MÜHLET KARARI VE KOMİSER ATAMASI

Selçuk Mehmet Kaya, Fore Uluslararası Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Perge Tekstil İşletmeleri A.Ş. ve TYH Uluslararası Tekstil Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından açılan dava sonucunda hukuki süreç resmen başladı. Mahkeme, 20/07/2026 tarihi saat 17:00 itibarıyla geçerli olmak üzere şirketler ve patronu hakkında 3 ay geçici mühlet kararı aldı.

Söz konusu konkordato sürecini denetlemek ve yönetmek amacıyla üç kişilik bir heyet görevlendirildi. Prof. Dr. Hakan Taştan, Doç. Dr. Murat Oruç ve Prof. Dr. Şeyma Çalışkan Çavdar geçici konkordato komiserleri olarak atandı.

İTİRAZ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Tekstil ve hazır giyim sektöründe son dönemde artan maliyetler ve küresel talep daralmaları, büyük ölçekli ihracatçıların da finansal yeniden yapılandırma araçlarına yönelmesine neden oluyor. Bu kapsamda, resmi ilanın yayımlandığı 21/07/2026 tarihi itibarıyla Fore AŞ alacaklıları için de yasal itiraz süresi başlamış oldu.

İcra ve İflas Kanunu'nun (İİK) 288. maddesine göre, alacaklılar karara itiraz etme hakkına sahip bulunuyor. İlandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde mahkemeye dilekçe sunan alacaklılar, konkordato talebinin reddini isteyebilecek.