Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Fransa'da uzun süredir kullanımda olan ve İspanya sınırındaki Katalonya bölgesinde güncellenerek yollara yerleştirilen P-33 ile P-35 trafik levhaları sürüş güvenliğini artırmayı hedefliyor. Sürücülerin anlamakta zorlanabildiği bu işaretler, kaza riskinin yüksek olduğu bölgelerde hız ve şerit kurallarını düzenliyor.

Üçgen çerçeve içinde yatay çizgiler arkasında bir araç figüründen oluşan P-33 levhası, güzergahtaki kısıtlı görüş alanlarını işaret ediyor. Sis, duman, şiddetli yağmur veya yoğun kar yağışı gibi görüşü düşüren hava koşullarında kullanılıyor. Özellikle dağlık alanlarda konumlandırılan bu sembol, sürücülerin hızlarını düşürmesini ve takip mesafesini artırmasını zorunlu kılıyor.

P-35 LEVHASI HANGİ DURUMLARDA KULLANILIYOR?

İki otomobil ve birbiriyle kesişen iki ok figürü barındıran P-35 işareti, araçların geçiş hatlarının aynı yol kesitinde birleştiği bölgeleri simgeliyor. Otoyol ve ekspres yollardaki katılım ile ayrılma noktalarında yer alan bu levha, hızlanma ve yavaşlama şeritlerinin aynı alanı kapsadığı durumlarda sürücüleri uyarıyor. Levhanın bulunduğu alanlarda kazaların önlenmesi adına, şerit değişikliklerinin önceden sinyalle bildirilmesi büyük önem taşıyor.

KAZA İSTATİSTİKLERİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Fransa'da yayımlanan resmi verilere göre, her yıl 3.500'den fazla kişi trafik kazalarında yaşamını yitiriyor. Bu ölümlü kazaların temel nedenleri arasında aşırı hız, alkol veya uyuşturucu madde kullanımı ile geçiş önceliği ihlalleri bulunuyor. Uluslararası yollarda seyahat eden sürücülerin P-33 ve P-35 gibi spesifik uyarı levhalarını tanıması, karmaşık yol yapılarında yaşanabilecek zincirleme kazaların önüne geçilmesinde kritik bir rol oynuyor.