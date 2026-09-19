Çin merkezli havacılık şirketlerinden Sichuan Havayolları, 40. kuruluş yıl dönümünde Türkiye pazarındaki operasyonlarını genişletmeye devam ediyor. Şirket, Çengdu ile İstanbul arasında düzenlediği direkt uçuşlarla iki ülke arasındaki ulaşım ağını güçlendiriyor.

Havayolu yetkililerinin yaptığı açıklamalara göre, söz konusu hat sadece turizm amaçlı yolcu taşımacılığında değil, hava kargo kapasitesiyle de öne çıkıyor. Çengdu-İstanbul seferleri seyahat sürelerini belirgin şekilde kısaltırken, Çin ve Türkiye arasındaki karşılıklı ticaret hacminin artmasına doğrudan katkı sağlıyor.

ÇİNLİ TURİSTLER İÇİN STRATEJİK KÖPRÜ

Uzak Doğu pazarının Türkiye turizmi ve iş dünyası için taşıdığı önem, direkt uçuşların stratejik değerini artırıyor. Çinli turistlerin Türkiye'ye ulaşımını kolaylaştıran bu seferler, aynı zamanda Türk iş insanlarının Asya pazarına erişiminde de kritik bir lojistik altyapı sunuyor. Şirket, 40 yıllık kurumsal tecrübesiyle bu hattı daha da geliştirmeyi ve iki ülke arasındaki ticari bağları kuvvetlendirmeyi hedefliyor.