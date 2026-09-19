Avustralya hükümeti, ülkedeki vize ihlallerinin artması üzerine göç ve turizm politikalarında sert tedbirleri hayata geçiriyor. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, vize süresi dolmasına rağmen ülkede kalmaya devam eden turistler artık doğrudan gözaltı merkezlerine gönderilecek ve ardından sınır dışı edilecek.

Avustralya Dışişleri Bakan Yardımcısı Matt Thistlethwaite, vize kurallarını ihlal eden yabancı sayısının 77 bine ulaştığını açıkladı. Yeni düzenlemeler kapsamında sadece turistler değil, uluslararası öğrenciler ve çalışanlar da etkileniyor. Öğrencilerin yanlarında aile üyelerini getirmesine kısıtlamalar getirilirken, tatil ve çalışma vizeleri için kura sistemine geçildi.

GÖZALTI MERKEZLERİNİN KAPASİTESİ ARTIRILIYOR

Göç Bakanı Tony Burke, kural ihlali yapanların tutulacağı göçmen merkezleri için 250 yeni yatak kapasitesi oluşturulacağını bildirdi. Ayrıca, sahada denetimleri artırmak ve kural dışı kalışları tespit etmek amacıyla 100 yeni personelin göreve başlayacağı duyuruldu.

KARAR TURİZM VE İNSAN HAKLARI AÇISINDAN NE ANLAMA GELİYOR?

Alınan bu katı karar, ülke içinde farklı kesimlerin tepkisini çekti. Avustralya Turizm Endüstrisi Konseyi İcra Kurulu Başkanı Erin McLeod, uygulamanın ülkenin misafirperver imajını zedeleyerek ekonomiye zarar vereceğini belirtti. Mülteci hakları savunucuları ise mevcut göç yasasının cezalandırma amaçlı gözaltılara izin vermediğini hatırlatarak uygulamanın yasal sorunlar doğuracağını savundu. Bu sıkılaşma adımı, Avustralya'ya eğitim, çalışma veya turizm amacıyla seyahat etmeyi planlayan uluslararası ziyaretçiler için kuralların esneklik payı bırakmadan uygulanacağını gösteriyor.