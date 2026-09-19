Beşiktaş, altyapısını güçlendirmek amacıyla Belaruslu genç oyuncu Zakhar Drachev'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu ailesiyle birlikte yaşamak üzere İstanbul'a geldi.

Belarus U19 Milli Takımı'nda da forma giyen Drachev'in eski kulübü FC Minsk ile yollarını ayırma süreci tartışmalara neden olmuştu. Genç oyuncunun, temmuz ayında Dinamo Minsk ile oynanacak maçtan bir gün önce kulübe haber vermeden şehirden ayrıldığı belirtildi.

TEKNİK DİREKTÖRÜN TEPKİSİ

FC

Minsk Teknik Direktörü Artem Çelyadinsky, oyuncunun maç öncesi toplantıya katılmadığını ve uçağa binip gittiğini takım arkadaşlarından öğrendiklerini aktardı. Çelyadinsky, bu durumun menajer yönlendirmesiyle gerçekleştiğini belirterek kariyerinde ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını ifade etti.

SÖZLEŞMESİ AĞUSTOS AYINDA FESHEDİLDİ

Yaşanan bu gelişmenin ardından FC Minsk yönetimi, geçerli bir mazeret bildirmeden devamsızlık yaptığı gerekçesiyle ağustos ayında Drachev'in sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini duyurdu. 11 Ağustos'tan bu yana serbest statüde bulunan futbolcu, kulübün U19 takımında çıktığı 24 maçta 4 gol ve 3 asist kaydederken, A takım seviyesinde forma giydiği 18 karşılaşmada skor üretemedi.

BEŞİKTAŞ'IN ALTYAPI YATIRIMLARI

Siyah beyazlı yönetim, son dönemde uluslararası genç yetenekleri düşük maliyetlerle keşfedip altyapıya kazandırma stratejisi yürütüyor. Bonservisi elinde olan 18 yaşındaki Drachev'in transferi, kulübün geleceğe yönelik yatırım planlamasının ve genişletilen yetenek tarama ağının doğrudan bir yansıması olarak değerlendiriliyor.