6 Şubat depremlerinin üzerinden geçen 3,5 yılın ardından, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekiplerine Kahramanmaraş'tan anlamlı bir kargo ulaştı. Aktarılan bilgilere göre, depremde hayatını kaybeden annesinin cenaze nakil işlemleri için Antalya ekiplerinden yardım alan Ali Yardımcı isimli vatandaş, kuruma bir teşekkür mesajı ve yöresel hediye gönderdi.

MESAJDA NELER YAZIYOR?

Ali Yardımcı tarafından gönderilen kolinin içinden Maraş dondurması ve yazılı bir not çıktı. Afetzede vatandaşın ilettiği notta, ekiplerin şehre gelerek annesinin mezarının naklinde gösterdikleri yardımlardan dolayı teşekkür edildiği belirtildi. Yardımcı, mesajını ekiplere sağlık ve uzun ömür dileyerek tamamladı.

EKİPLER NASIL KARŞILADI?

Gelen kargo üzerine açıklama yapan Mezarlıklar Şube Müdürü Erkan Sel, aradan geçen süreye rağmen unutulmamanın kurum çalışanlarını etkilediğini bildirdi. Bölgede çok sayıda cenaze hizmeti verdikleri için kişileri tek tek hatırlamakta zorlandıklarını aktaran Sel, o dönem birçok afetzedeye destek olduklarını ve bazı ailelerle iletişimlerinin halen sürdüğünü ifade etti.

6 ŞUBAT SÜRECİNDE NELER YAPILMIŞTI?

Depremin ilk saatlerinden itibaren harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi; itfaiye, sağlık, ASAT ve mobil aşevi birimleriyle afet bölgesinde aylar boyunca görev almıştı. Özellikle Kahramanmaraş ve Hatay'da yoğunlaşan Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, dini esaslara uygun defin işlemlerinin yanı sıra cenazelerin farklı illere naklini de organize ederek bölge halkının acil lojistik ihtiyaçlarına yanıt vermişti.