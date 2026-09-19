Antalya'da akaryakıt fiyatlarındaki artışın ardından taksi esnafı yeni bir tarife düzenlemesi talep ediyor. Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, artan giderleri gerekçe göstererek pazartesi günü ulaşım ücretlerinin güncellenmesi için resmi makamlara başvuracaklarını bildirdi. Mevcut tarifelerin esnafı zorladığına dikkat çekildi.

MALİYETLER HİZMETİ ZORLAŞTIRIYOR

Taksicilerin temel gider kalemi olan akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, işletme bütçelerinde ciddi açıklara yol açıyor. Alkan'ın açıklamasına göre, sadece yakıt değil; araç bakım, onarım, yedek parça ve trafik sigortası gibi yan masraflar da esnafın sırtındaki yükü ağırlaştırdı. Bu tablo karşısında mevcut fiyatlandırmanın sürdürülebilir olmadığı ifade ediliyor.

YENİ TARİFE NE ZAMAN UYGULANACAK?

Pazartesi günü yapılacak başvurunun ardından ilgili kurumların değerlendirme süreci başlayacak. Taksimetre ücretlerinde herhangi bir değişikliğin yürürlüğe girmesi için resmi onay süreçlerinin tamamlanması gerekiyor. Dolayısıyla, zam talebi kabul edilse dahi yeni fiyatların tüketiciye yansıması belirli bir bürokratik aşamadan sonra gerçekleşecek.

Kent içi ulaşımda taksiyi tercih eden vatandaşlar, olası fiyat artışının bütçelerine etkisini yakından takip ediyor. Esnaf ise artan maliyetler karşısında hem tüketiciyi mağdur etmeyecek hem de sektörü ayakta tutacak dengeli bir tarife belirlenmesini bekliyor. Görüşmelerin ardından zam oranının netleşmesi öngörülüyor.