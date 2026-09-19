Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerdeki konutların enerji verimliliğini artırmak amacıyla yeni bir yasal düzenlemeyi hayata geçiriyor. Yayımlanan direktife göre, 2030 yılından itibaren belirlenen asgari yalıtım ve enerji standartlarını karşılamayan evlerin satılması veya kiralanması mümkün olmayacak.

Düzenleme, öncelikle enerji performansı en düşük seviyede olan yapıları hedef alıyor. Birlik genelinde yasal zorunluluk haline gelen kurallar kapsamında, konutların enerji sınıfının ilk etapta en az "E" seviyesine yükseltilmesi isteniyor. Uzun vadeli takvimde ise 2033 yılına kadar tüm binaların asgari "D" enerji sınıfına ulaşması şart koşuluyor.

HANGİ BİNALAR KAPSAMA GİRİYOR?

Yeni yaptırımlar özellikle 1980 öncesinde inşa edilen, 40 yaş üzeri ve yalıtımsız binaları yakından ilgilendiriyor. Tek camlı pencerelere sahip, dış cephe yalıtımı bulunmayan ve eski tip ısıtma sistemleri kullanan "F" ile "G" sınıfı yapılar doğrudan risk grubunda yer alıyor. Mülk sahiplerinin bu standartlara uyum sağlamak için mantolama, yeni nesil doğrama ve ısı pompası gibi tadilatları yapması gerekecek.

DÜZENLEMENİN TEMEL AMACI NEDİR?

Kıta genelinde binaların enerji tüketimi, toplam karbon salınımının önemli bir bölümünü oluşturuyor. Kışın ısıyı tutamayan ve yazın aşırı ısınan verimsiz yapıların yenilenmesi, Avrupa'nın enerji krizine karşı geliştirdiği stratejik hamlelerin başında geliyor. Yıllık yüzde 3 oranında bina yenileme hedefine ulaşılmasıyla, hem yüksek enerji tasarrufu sağlanması hem de kıtanın iklim hedeflerine yaklaşılması planlanıyor.

Belirlenen takvime kadar gerekli enerji performans iyileştirmelerini yapmayan mülk sahipleri, 2030 yılı itibarıyla gayrimenkullerini piyasada değerlendirme hakkını kaybedecek. Milyonlarca konutun mevcut standartların gerisinde kalması nedeniyle, üye ülkelerde geniş çaplı bir yapısal dönüşüm süreci yaşanması bekleniyor.