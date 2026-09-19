Rusya'da, Ukrayna'nın petrol rafinerilerini hedef almasıyla başlayan akaryakıt krizi, yeni bir dolandırıcılık türünü ortaya çıkardı. Akaryakıt istasyonlarındaki uzun kuyruklar ve artan fiyatlar karşısında çaresiz kalan sürücüler, sosyal medya üzerinden yakıt tasarrufu büyüsü pazarlayan medyumların hedefi haline geldi.

Aktarılan bilgilere göre, kriz fırsatçıları araçlara musallat olan kötü enerjiyi temizlediklerini iddia ediyor. Bu sözde ritüellerle standart benzinin yüksek performanslı premium akaryakıta dönüştüğü ve yakıt tüketiminin düştüğü öne sürülüyor.

SEANS ÜCRETİ 210 DOLARI BULUYOR

Sosyal medya platformlarında yayılan bu akıl dışı seansların bedeli 210 dolara, yani güncel kurla yaklaşık 10 bin TL'ye kadar ulaşıyor. Fiyat artışlarından bunalan bazı araç sahipleri, umut tacirlerine binlerce lira ödüyor.

KRİZ DÖNEMLERİNDE DOLANDIRICILIK NEDEN ARTIYOR?

Ekonomik kriz ve belirsizlik dönemlerinde, tüketicilerin çaresizlik duygusuyla bilim dışı alternatiflere yönelme eğilimi artış gösteriyor. Uzmanlar, bu tür olağanüstü durumlarda psikolojik zafiyetleri kullanan dolandırıcılık şebekelerinin hızla organize olduğuna dikkat çekiyor.

Bilim insanları ise akaryakıt kalitesinin tamamen laboratuvar ortamındaki kimyasal bileşenlere bağlı olduğunu hatırlatıyor. Uzmanların açıklamasına göre, hiçbir sembol veya ritüelin depodaki benzinin yapısını değiştirmesi mümkün değil.