Eskişehir'den Antalya'nın Alanya ilçesine doğru yola çıkan özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde, kadın bir yolcunun muavin tarafından taciz edildiği iddia edildi. Olay sonrası şüpheli şahıs, otobüsün varış noktasında emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Aktarılan iddialara göre, K.E. isimli kadın yolcu seyahat esnasında otobüs görevlisi M.A.'nın sözlü tacizine maruz kaldı. Serik ilçesi sınırlarında uyandığında araçta tek yolcu olarak kaldığını fark eden K.E., muavinin karşısındaki koltuğa geçerek uygunsuz hareketler sergilediğini öne sürdü. Yaşananları fark eden kadın yolcu, şüphelinin eylemlerini cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Otobüsün Alanya Otogarı'na yanaşmasının hemen ardından K.E., elindeki video kayıtlarıyla birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, şüpheli M.A.'yı otogarda gözaltına aldı. Mağdur yolcunun hem muavin hem de ilgili seyahat firması hakkında hukuki işlem başlattığı bildirildi.

YOLCULUK GÜVENLİĞİNDE DELİLİN ÖNEMİ NEDİR?

Şehirlerarası otobüs seyahatlerinde karşılaşılan bu tür vakalarda, mağdurların kanıt toplaması ve varış noktasında emniyet birimlerine başvurması soruşturma sürecinin hızlı ilerlemesini sağlıyor. KADES uygulaması veya acil çağrı hatları üzerinden kolluk kuvvetlerinin anında bilgilendirilmesi, şüphelilerin delil karartmadan yakalanmasında kritik rol oynuyor. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili adli incelemenin sürdüğü açıklandı.