İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde kargo teslimatı sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar netleşiyor. Sözcü'nün aktardığı bilgilere göre, teslim alınan paketin açılış anını kesintisiz olarak videoya kaydetmeyen tüketiciler, ürünün hasarlı veya eksik çıkması durumunda yasal iade hakkını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor.

KESİNTİSİZ KAYIT ŞARTI

Tüketicilerin paketi teslim aldığı andaki durumu ile açıldıktan sonra içinden çıkan ürünü aynı kadrajda göstermesi gerekiyor. Görüntülerin tarih ve saat bilgisi içermesi, olası uyuşmazlıklarda en güçlü kanıt olarak kabul ediliyor. Sadece fotoğraf çekmek, sürecin bütünlüğünü kanıtlamadığı için yasal mercilerde yeterli bir ispat aracı olarak görülmüyor.

SATICI İTİRAZLARINA KARŞI NASIL BİR YOL İZLENMELİ?

Paket açıldıktan sonra başlatılan video kayıtları, hukuki anlaşmazlıklarda delil niteliğini büyük ölçüde yitiriyor. Satıcı firmalar, ürünün kutudan çıkarıldıktan sonra tüketici tarafından değiştirildiğini veya hasara uğratıldığını iddia edebiliyor. Bu tür mağduriyetlerin önüne geçmek için kaydın paketin bantları kesilmeden önce başlatılması ve ürünün net bir şekilde incelenmesine kadar durdurulmaması büyük önem taşıyor.