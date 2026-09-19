Özel bir hastanede ambulans şoförü olarak çalışan işçinin açtığı davada son sözü Yargıtay 9. Hukuk Dairesi söyledi. Yargıtay tarafından yayımlanan emsal karara göre, 24 saatlik vardiya usulüyle çalışan işçilerin bir gün içinde fiilen en fazla 14 saat çalışabileceği hukuken hüküm altına alındı.

Fazla mesai ücretlerini alamadığı gerekçesiyle istifa eden şoför, kıdem tazminatı ve tatil alacaklarının tahsili için İş Mahkemesi'ne başvurdu. Davalı hastane yönetimi ise işçinin karıştığı trafik kazalarında tam kusurlu olduğunu ve mazeretsiz işe gelmediği için sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini savundu. İlk derece mahkemesi, ödenmeyen mesai ücretlerini gerekçe göstererek işçinin sözleşmeyi fesihte haklı olduğuna ve kıdem tazminatının ödenmesine karar verdi.

Kararın istinafa taşınması üzerine dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, sağlık sektöründeki çalışma koşullarını dikkate aldı. İstinaf mahkemesi, işçinin 24 saatlik mesaide yalnızca 4 saat dinlenebildiğini ve günlük 20 saat çalıştığını kabul ederek hesaplamayı onayladı. Ancak dosya temyiz edilince devreye giren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, bu hesaplama yöntemini hatalı bularak kararı bozdu.

24 SAATLİK MESAİDE HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?

Yüksek mahkemenin bozma kararında, yerleşik içtihatlar gereği 24 saatlik vardiyada bir işçinin uyku ve diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacağı, dolayısıyla fiilen en çok 14 saat çalışabileceği vurgulandı. Günlük yasal çalışma sınırı 11 saat olduğundan, bu süreyi aşan 3 saatlik kısmın fazla mesai olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Kararda ayrıca alt mahkemelerin eksik inceleme yaptığına dikkat çekildi. İşverenin dosyaya sunduğu ücret bordrolarının incelenmemesi ve işçinin yıllık izinde geçirdiği günlerin fazla çalışma hesabından düşülmemesi, kararın oy birliğiyle bozulmasına gerekçe yapıldı.